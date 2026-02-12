不動産管理の電話応対DXソリューション smarep(スマレプ)　導入検討ニーズの高まりを受け、サービスサイトを公開

ジャパンベストレスキューシステム株式会社



総合生活トラブル解決サービスを展開するジャパンベストレスキューシステム株式会社(本社：

名古屋市中区、代表取締役社長：若月 光博 以下JBR)は、不動産管理会社に特化した電話応対DXソリューション「smarep(スマレプ)」について、ご成約の拡大・お問い合わせ増加につき、専用のサービスサイトを公開いたしました。

smarepサービスURL：https://smarep.jp/(https://smarep.jp/)

■smarep のご好評をいただいてる4つのポイント

smarepは、ボイスボットやSMSで入居者をWebフォームへ誘導することで、電話件数を削減しつつ、24時間365日の受付を実現します。入居者への電話が繋がらない場合も、登録テンプレートからSMSで即座に情報を届けられるため、業務工数の削減に直結します。

また録音やAI要約により効率化を図り、聞き逃しやトラブルを未然に防止します。smarepへ入ってきた案件は迅速に外部業者へ共有できる他、履歴の一元管理によって社内共有も円滑になります。smarepを導入することで、業務負担の軽減と入居者満足度の向上を同時に叶えることが可能です。

■今後の展望：不動産管理会社の「業務効率化パートナー」へ

smarepは単なる電話応対の自動化ツールに留まりません。今後は音声認識精度の向上に加え、CRM連携やJBR会員サービスとの連動を深め、不動産管理会社のDXを推進します。

一方、当社の強みである有人対応コールセンターでも独自のAIシステムを導入し、オペレーターを強力にバックアップすることで、生産性の向上と質の高い顧客体験（CX）を両立させます。

これらを通じて不動産管理会社の負担を軽減し、業務を効率化する最良のパートナーを目指します。

■会社概要

会社名： ジャパンベストレスキューシステム株式会社

代表者： 代表取締役社長 若月光博

所在地： 名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル5Ｆ

創業 ： 1997年2月

URL ： https://www.jbr.co.jp/(https://www.jbr.co.jp/)

事業内容

・カギ、水まわり、ガラス等の生活トラブル解決サービス

・あらゆるメーカーの住宅設備を対象とする延長保証サービス

・家財保険を中心にユニークな商品を多数展開する保険サービス

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

ジャパンベストレスキューシステム株式会社

担当 ： 営業本部 営業企画課

Mail ： sales_planning@jbr.co.jp