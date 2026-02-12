累計7,000万回以上診断されてきた「ラブタイプ診断」発の毎日Instagram学習コンテンツ『ラブトレ』を本格展開

株式会社ラブキャラ

株式会社ラブキャラ（本社：東京都渋谷区、代表：平山英司）は、恋愛を「感覚」ではなく「再現性」で学べることを目指し、Instagramで毎日発信している恋愛トレーニングコンテンツ『ラブトレ』の発信を本格展開いたします。

『ラブトレ』は、当社が運営する診断コンテンツ（ラブタイプ診断／ラブキャラクター等）で言語化してきた“恋愛の構造”を、日常のコミュニケーションに落とし込むための「1日1テーマの実践メニュー」です。

「診断でわかった“自分”」を、今日の行動に変えるために診断は「自分の傾向」を知るための強い入口です。

一方で、ユーザーの皆さまからは「診断結果は面白いが、具体的に何をすればいいかわからない」「いい感じになっても、距離の詰め方で失敗してしまう」「相手のタイプに合わせて言い方・動き方を変えたい」「“恋愛の型”を日常で使える形で練習したい」といった声も多く寄せられてきました。

そこで当社は、診断結果を“読む”だけで終わらせず、日々のコミュニケーションのなかで実際に使える「今日の一手」にまで翻訳することを目的に、日次コンテンツとして『ラブトレ』を設計しました。

恋愛における迷いやすい局面を「毎日1テーマ」に分解し、短く・具体的に行動へ落とせる形で提示することで、恋愛の上達を“習慣化”できる体験を目指しています。

ラブトレで発信されている「沼男キャラ」のランキング。解説付きでわかりやすく言語化がされています。

『ラブトレ』とは・・・

『ラブトレ』は、恋愛や人間関係の場面で起きがちな「迷いどころ」をテーマに、行動に落ちるレベルまで短く・具体的にまとめたInstagramの毎日投稿シリーズです。

投稿では、距離の縮め方、言葉選びや温度感・タイミング、押す／引くの判断、相手に“安心”を渡す設計、相手の心が動く“引っかかり”の作り方など、日々のやり取りの中で差がつくポイントを扱います。

恋愛は、知識だけで前に進むものではありません。

しかし、毎日のコミュニケーションのなかには、確かに「勝ち筋」があります。『ラブトレ』はそれらを“反射で解ける”レベルまで落とし込み、毎日少しずつ積み上げられる構成にすることで、恋愛を「偶然任せ」ではなく「再現性」で前進させることを目指します。

～投稿テーマ例～

たとえば、既読無視が不安なときの“最短で取り戻す一手”、初デート後に次へ繋げるための「一言」、好意を見せるタイミングを間違えない方法、脈あり／脈なし判断でやりがちな誤解、“押すほど逃げる相手”に効く距離感の作り方、LINEが続かないときに会話を終わらせない締め方――など、誰もが一度は悩むテーマを扱います。なお、投稿内容は当社の診断設計思想（タイプ別の反応・相性・距離感）をベースに制作しています。

～こんな方におすすめ～

『ラブトレ』は、気になる人がいるが距離の縮め方がわからない方、自分の恋愛傾向を言語化して改善したい方、恋愛を“センス”ではなく“再現性”で強くしたい方、診断結果を日常で活かしたいが行動に落とせていない方、毎日少しずつ自分の恋愛をアップデートしたい方におすすめのコンテンツです。

ラブトレではユーザーの恋愛相談に対して、独自の医学観点からの診断ロジックを元に的確に答えを出します。

『ラブトレ』はInstagramにて毎日投稿しています。

フォローすることで、毎日の恋愛コミュニケーションが“自然に上達する”導線設計を行っています。

