エルゴポック、株式会社ゲオと提携「エルゴポック公式リユースプログラム」を開始

株式会社キヨモト

レザーバッグブランドHERGOPOCH（エルゴポック）は、株式会社ゲオとの提携により、ご愛用いただいたエルゴポック製品を下取りし、クーポンとして還元する新サービス 「エルゴポック公式リユースプログラム」 を開始いたしました。

本プログラムは、エルゴポックが大切にしてきた「長く使えるものづくり」という思想のもと、製品の価値を循環させながら、お客様と次の一品との出会いをつなぐことを目的とした公式リユースサービスです。

■ サービス開始の背景

エルゴポックは、2005年のブランド設立から20年間、厳選した素材選びと確かな技術により、長く使い続けられる製品づくりを行ってきました。一方で、ライフスタイルの変化や買い替えなどにより、まだ十分に使用可能な製品が手放される場面も少なくありません。

こうした背景を踏まえ、リユース分野において豊富な実績を持つ株式会社ゲオと提携することで、製品を適切に評価し、次の価値へとつなげる仕組みを構築しました。ブランド公式として安心して利用できる循環型サービスを通じて、持続可能なものづくりとお客様体験の向上を目指します。

■ サービス内容

本サービスでは、お客様がご愛用されたエルゴポック製品（バッグ・革小物）を下取りし、査定金額に応じたクーポンを発行します。発行されたクーポンは、エルゴポック公式オンラインストアにて、全商品のお買い物にご利用いただけます。

下取り金額については、最低2,000円分のクーポンを保証しており、初めての方でも安心してご利用いただける仕組みとなっています。

■ サービス詳細・お申し込み方法

現在、販売していない製品も下取りが可能革小物も含め、エルゴポック製品すべてが下取り対象

下記、エルゴポック公式リユースプログラム特設ページをご覧ください。

エルゴポック公式リユースプログラム(https://hergopoch.recogene.com/?utm_source=kiyomoto&utm_medium=prtims&utm_campaign=20260212)

■ 今後について

エルゴポックは本プログラムを通じて、製品を「使い切る」だけでなく、「受け継ぐ」「循環させる」という新しい価値体験を提案してまいります。今後も、ものづくりの姿勢とお客様との関係性を大切にしながら、持続可能な取り組みを継続していきます。

HERGOPOCH（エルゴポック）

HERGOPOCH（エルゴポック）は2005年東京で設立されました。

ブランド名に織り込んだ【EPOCH=新時代を捉える】を根底に、シンプルでありながらもコンテンポラリーなプロダクトを展開。メイドインジャパンにこだわった、カジュアルバッグからビジネスユース、レザーグッズまでトータルで揃うレザーブランドです。

お問い合わせ

株式会社キヨモト NC事業部

TEL:03-5843-9011

受付時間 : 月~金 9:00~17:30(土日祝休み)

エルゴポック公式オンラインストア

https://www.hergopoch.com/