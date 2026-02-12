フリーズドライのお粥「温恵粥（おんけいがゆ）」新発売【株式会社BodyVoice】

株式会社BodyVoice【恩恵粥】 梅と大葉味／ほうれん草と人参味

Try To 0次予防(R)を提唱する、ドクターズサプリメントの株式会社BodyVoice（本社：東京都千代田区、代表取締役：圓井順子）は、フリーズドライ製法によるお粥シリーズ「温恵粥（おんけいがゆ）」 を2026年2月16日(月)より新発売いたします。「温恵粥」は、素材の風味を活かした和風出汁仕立てのお粥を、お湯を注ぐだけで手軽に楽しめるフリーズドライ食品です。

■ 開発背景

近年、食事に対する価値観は多様化し、

「手軽さ」だけでなく「素材感」「味のやさしさ」「続けやすさ」を重視する方が増えています。

株式会社BodyVoiceでは、

毎日の食事に無理なく取り入れられる主食 をコンセプトに、

シンプルな原材料設計と、出汁の旨みを活かしたお粥の開発に取り組みました。

■ 商品の特長

１. 普段の食事の置き換えとして

普段の食事の代替として取り入れやすいおかゆタイプの商品です。

やさしい味わいと食べやすさに配慮し、食事量が少なくなりがちな場面や、

日常の食生活を整えたい方の選択肢として活用いただけます。

２.フリーズドライ製法による手軽さ

お湯を注ぐだけで完成するため、忙しい日常やストック食としても活用しやすい設計です。

３.和風出汁を活かした、やさしい味わい

素材の風味を大切にし、濃すぎない味設計に仕上げました。

４.個包装で使いやすい設計

1食分ずつの個包装で、保存・持ち運びにも便利です。

■ ラインナップ

・ 梅と大葉 ～和風出汁仕立て～

梅のさっぱりとした風味と、大葉の香りが広がる和風仕立て。

・ ほうれん草と人参 ～コク旨白湯がゆ～

ほうれん草と人参の彩りと、出汁のコクを活かした白湯仕立て。

■ 商品概要

商品名：温恵粥（おんけいがゆ）

内容：フリーズドライお粥（1セット 6食入り）

金額：3,888円（税込）（税抜価格 3,600円）。

※別途 送料550円／税込7,700円以上のご購入で送料無料。

内容量：12g x 6食

調理方法：器に中身をあけ、熱湯約130mlを注ぎ、30秒ほどよくかきまぜてからお召し上がりください。

販売方法：ECサイト https://www.bodyvoice-healthcare.com/

発売日：2026年2月16日(月)（予定）

■発売記念キャンペーンについて

発売を記念し、4箱（6食入り×4箱）をご購入いただいた方に、

さらに6食をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

合計30日分となり、毎日の食事サポートとして継続しやすいセット内容です。

※プレゼント分の種類は当社にて選定いたします。

※2026年2月28日(土)申し込み分まで。

■ 今後の展開

株式会社BodyVoiceでは、今後「ステージ0」ともいわれる未病領域における日常的なケアを重視し、食と栄養の観点から、心身のコンディションを整える選択肢を広げていくことを目指しています。

また、病と向き合う過程にある方々にとっても、「食べること」「続けられること」が前向きな時間につながるよう、日常に取り入れやすい商品づくりを大切にしています。

今後はサプリメント事業を含め、研究・品質・継続性を重視した商品開発を通じて、一人ひとりのライフステージに寄り添うブランドとしての価値を高めてまいります。

■BodyVoiceとは

当社は、医師と看護師が中心となった医療のプロ集団です。

健康は気づかないうちに失われがちです。

毎日の生活に取り入れることで、健康を意識的にサポートすることが大切だと考えています。

https://www.bodyvoice.co.jp/

詳細はBodyVoiceヘルスケアより：https://www.bodyvoice-healthcare.com/

■会社概要

商号：株式会社BodyVoice

代表者：代表取締役 圓井 順子（まるい じゅんこ）

所在地：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石ビルディング6階

事業内容：サプリメント開発及び販売

コーポレートサイト：https://www.bodyvoice.co.jp/

医師・看護師監修メディア：https://column.bodyvoice.co.jp/

■問合せ先

TEL：03-6285-2827（平日9時～18時）

Email：info.bv@bodyvoice.co.jp

担当：牧原

株式会社BodyVoice

