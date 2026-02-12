レンタルスペース×宿泊事業の複合運用で収益最大化。スペースモール、無人宿泊施設運営代行サービス「SpemaSTAY／スペマステイ」を提供開始。これに伴いセミナーを2/24・25に開催

株式会社スペースモール

不動産の遊休スペースを活用し、空間価値の最大化を目指すスペースモール株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小泉直弥、以下、スペースモール）は、全国の遊休戸建てや別荘、民泊施設を対象とした、次世代型の無人宿泊事業運営代行サービス「SpemaSTAY／スペマステイ」を正式にリリースいたします。

今回のサービス開始に合わせ、運営ノウハウを公開するオンラインセミナーの開催や、初期コストを抑えてスタートできるお得な立ち上げキャンペーンも実施中です。

「SpemaSTAY」のHPはこちら :https://spacemole.co.jp/spemastay/■ 背景：「民泊」から、信頼の「無人宿泊事業」へ

近年、民泊は投資手法として注目される一方、法令遵守や品質管理のばらつきといった業界の課題も顕在化しています。 私たちは、法令遵守を徹底することを前提とし、従来の民泊という言葉の枠を超え「無人宿泊事業」という新しい枠組みを提案します 。レンタルスペースと宿泊の両軸を持つスペースモールだからこそ、オーナーのみなさまにとって「いちばん安心で、いちばん価値が最大化される使い方」を選べる世界を目指してまいります。

■ 新サービス「SpemaSTAY／スペマステイ」の強みJapandiHouseHANEDA

1. レンタルスペース×宿泊の「複合運用」による収益最大化

業界でも稀な、レンタルスペースと宿泊施設の両方の運営ノウハウを統合。時期や需要、地域特性に応じて最適な運用を組み合わせることで、年間を通じて稼働率を安定させ、収益の最大化を図ります。

2. 手数料を実質的に削減する独自のインセンティブ制度

レンタルスペースと無人宿泊の両方の運営代行を当社に一括委託いただくことで、オーナーへインセンティブを還元いたします。これにより、実質的な運営代行手数料の負担を軽減することが可能です。

3. 委託先の一本化による管理コスト・手間の削減

これまで別々の業者に依頼していた宿泊管理と時間貸し管理をスペースモールに一本化。窓口が一つになることで、オーナーの事務負担を軽減し、オペレーションの最適化を実現します。

■ 立ち上げ記念キャンペーン

サービスリリースを記念し、「SpemaSTAY／スペマステイ」をご契約いただいた方へ以下の特別条件を適用いたします。

・運営切り替え費用： 0円

・運営代行手数料： 永続的に15%（※2026年12月末までにご契約いただいた方のみ）

・OTA運用： 複数の大手プラットフォームを通じた集客支援

■運営ノウハウを公開するセミナー

「SpemaSTAY／スペマステイ」の提供開始に伴い、無人宿泊事業の最新動向や運営手法を解説するオンラインセミナーを開催いたします。 本セミナーでは、スペースモールの事業責任者および営業責任者が登壇し、レンタルスペースと宿泊を組み合わせた「複合運用」の具体的な仕組みや、収益安定化に向けた事例、コンプライアンスを遵守した運営体制の構築方法についてお伝えいたします。

- 場所：Zoomにてオンライン開催- 日時：2月24日(火) 19:00~20:00 2月25日(水) 19:00~20:00- 申し込み方法：フォームより回答オンラインセミナー申し込みフォーム :https://bit.ly/4r6GnGp株式会社スペースモール

「All Space is for You ― すべてのスペースを、あなたへ」



会社名：株式会社スペースモール

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F

代表者：代表取締役 小泉直弥

担当者１.：マーケティング部 鈴木 龍平

担当者２.：執行役員/事業責任者 唐木 大耀

設立日：2018年5月

事業内容：レンタルスペースの企画/運営代行・宿泊施設の企画/運営代行

連絡先：karaki@spacemole.co.jp

0344052331

HP URL：https://spacemole.co.jp/soemstay

Instagram：https://www.instagram.com/spemo_space/

公式LINE：https://mhv0db6q.autosns.app/addfriend/s/VvbhR7XwEd/@950cglab



