【Salesforceの顧客データ活用を拡張】あらゆるオブジェクトへ配信できるメール機能をリリース

株式会社イング

株式会社イングはセルフ型アンケートツール「smile survey (スマイルサーベイ) 」において、Salesforce上のあらゆるオブジェクトに対してメール配信が可能な「Salesforceメール配信機能」をリリースしました。

【Salesforceメール配信機能の特徴】

Salesforceに格納された、あらゆるオブジェクトの顧客データに対してメール配信ができるようになります。

これにより、より柔軟でターゲットを絞ったコミュニケーションが可能になります。

【リリースの背景】

Salesforceでは標準機能において、1日あたりのメール送信数に5,000件の上限があるほか、

リストメールを利用できるオブジェクトが「リード」「取引先責任者」に限られています。



そのため、独自のカスタムオブジェクトで顧客管理を行っている企業では、

Salesforce上に顧客データがあっても、柔軟なメール配信ができないという課題がありました。

こうした制約を解消するため、smile surveyでは、オブジェクトの種類を問わずメール配信が可能な機能を開発。

Salesforceの送信上限に左右されることなく、5,000件を超える大規模なメール配信にも対応できるようになりました。

【Salesforceメール配信でできること】

- 5,000件以上に対応したカスタムオブジェクトへのメール配信

Salesforceに格納された標準オブジェクト・カスタムオブジェクトを問わず、あらゆるオブジェクトに対してメール配信が可能になります。

これにより、下記のような柔軟なコミュニケーションが可能になります。

- お客様が独自に作成した顧客オブジェクトにも配信対応- 配信対象を細かく設定でき、必要な相手に的確にアプローチ- 5,000件を超える大規模なメール配信にも対応し、マーケティング施策を強力にサポート

- リマインド機能により未回答者にリマインドメールが送信可能

アンケート未回答者に向けて、リマインドメールを配信できます。

回答ステータスをもとに未回答者のみを抽出し、効率的なフォローが可能です。

配信日時は15分間隔で自由に設定でき、一度リマインドメールを送信した後でも、再度設定し配信することができます。

- 配信条件機能により条件を絞ったメール配信が可能

条件を指定して、配信対象を絞り込んだメール配信が可能です。

条件には「等しい」「等しくない」「以上」「以下」などを設定できます。

例：

【想定される活用シーン】

- ステータスが「完了」となっている対象者のみに配信- スコアが80以上のレコード対象者のみに配信- 役職が特定の値（例：管理職）の対象者のみに配信このように目的に応じた柔軟な配信設定が行えます。- アンケート回答完了者へのお礼配信

ステータスが「完了」の回答者のみに、回答へのお礼や結果公開の案内を配信できます。

- 期日が近づいている未回答者へのリマインド配信

回答期日が近づいている、または期日を過ぎている未回答者を条件で絞り込み、アンケート回答のリマインドを配信できます。

- 回答内容・スコアに応じた追加アンケート配信

回答スコアが一定以上（または以下）の対象者に、詳細確認用の追加アンケートを配信できます。

- 属性別アンケート配信

部署などの条件を指定し、対象者に応じたアンケートを配信できます。

- 特定条件に該当する回答者へのフォローアップ

特定の回答内容を条件として、フォローアップ用アンケートを配信することができます。

smile surveyでは無料トライアルもご利用いただけます。

サービスに関するお申し込み・お問い合わせは、smile surveyホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。

https://smilesurvey.jp/contact/

【smile surveyについて】

リサーチャーやマーケターのプロの声を集めて作ったセルフ型アンケートツール「smile survey（スマイルサーベイ）」。自由なカスタマイズに対応しているので、さまざまな機能を追加することができます。安心してお使いいただけるよう、万全のセキュリティ対策で大手金融機関・官公庁の導入実績も多数ございます。最短2営業日でスピーディーに導入が可能です。

詳しくはsmile surveyのホームページをご参照ください。

https://smilesurvey.jp/

【 株式会社イングについて 】

株式会社イング(ING)はセルフ型アンケートシステム「smile survey」の開発・販売のほかWebサービスの構築や業務プロセスのDX化を中心とした受託開発を行っています。





会社名：株式会社イング / ING Inc.

代表者：石原 礼男

所在地：〒231-0021神奈川県横浜市中区日本大通11番地 情報文化センター12F

設立 ：2010年10月15日

事業内容：

smile surveyの企画・開発・販売・運用

Webサービスの企画・開発・販売・運用・保守

サービスURL：https://smilesurvey.jp/

会社URL：https://in-g.jp/



