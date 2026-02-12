【Salesforceの顧客データ活用を拡張】あらゆるオブジェクトへ配信できるメール機能をリリース
株式会社イングはセルフ型アンケートツール「smile survey (スマイルサーベイ) 」において、Salesforce上のあらゆるオブジェクトに対してメール配信が可能な「Salesforceメール配信機能」をリリースしました。
【Salesforceメール配信機能の特徴】
Salesforceに格納された、あらゆるオブジェクトの顧客データに対してメール配信ができるようになります。
これにより、より柔軟でターゲットを絞ったコミュニケーションが可能になります。
【リリースの背景】
Salesforceでは標準機能において、1日あたりのメール送信数に5,000件の上限があるほか、
リストメールを利用できるオブジェクトが「リード」「取引先責任者」に限られています。
そのため、独自のカスタムオブジェクトで顧客管理を行っている企業では、
Salesforce上に顧客データがあっても、柔軟なメール配信ができないという課題がありました。
こうした制約を解消するため、smile surveyでは、オブジェクトの種類を問わずメール配信が可能な機能を開発。
Salesforceの送信上限に左右されることなく、5,000件を超える大規模なメール配信にも対応できるようになりました。
【Salesforceメール配信でできること】
- 5,000件以上に対応したカスタムオブジェクトへのメール配信
Salesforceに格納された標準オブジェクト・カスタムオブジェクトを問わず、あらゆるオブジェクトに対してメール配信が可能になります。
これにより、下記のような柔軟なコミュニケーションが可能になります。
- お客様が独自に作成した顧客オブジェクトにも配信対応
- 配信対象を細かく設定でき、必要な相手に的確にアプローチ
- 5,000件を超える大規模なメール配信にも対応し、マーケティング施策を強力にサポート
- リマインド機能により未回答者にリマインドメールが送信可能
アンケート未回答者に向けて、リマインドメールを配信できます。
回答ステータスをもとに未回答者のみを抽出し、効率的なフォローが可能です。
配信日時は15分間隔で自由に設定でき、一度リマインドメールを送信した後でも、再度設定し配信することができます。
- 配信条件機能により条件を絞ったメール配信が可能
条件を指定して、配信対象を絞り込んだメール配信が可能です。
条件には「等しい」「等しくない」「以上」「以下」などを設定できます。
例：
- ステータスが「完了」となっている対象者のみに配信
- スコアが80以上のレコード対象者のみに配信
- 役職が特定の値（例：管理職）の対象者のみに配信
このように目的に応じた柔軟な配信設定が行えます。
【想定される活用シーン】
- アンケート回答完了者へのお礼配信
ステータスが「完了」の回答者のみに、回答へのお礼や結果公開の案内を配信できます。
- 期日が近づいている未回答者へのリマインド配信
回答期日が近づいている、または期日を過ぎている未回答者を条件で絞り込み、アンケート回答のリマインドを配信できます。
- 回答内容・スコアに応じた追加アンケート配信
回答スコアが一定以上（または以下）の対象者に、詳細確認用の追加アンケートを配信できます。
- 属性別アンケート配信
部署などの条件を指定し、対象者に応じたアンケートを配信できます。
- 特定条件に該当する回答者へのフォローアップ
特定の回答内容を条件として、フォローアップ用アンケートを配信することができます。
smile surveyでは無料トライアルもご利用いただけます。
サービスに関するお申し込み・お問い合わせは、smile surveyホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。
https://smilesurvey.jp/contact/
【smile surveyについて】
リサーチャーやマーケターのプロの声を集めて作ったセルフ型アンケートツール「smile survey（スマイルサーベイ）」。自由なカスタマイズに対応しているので、さまざまな機能を追加することができます。安心してお使いいただけるよう、万全のセキュリティ対策で大手金融機関・官公庁の導入実績も多数ございます。最短2営業日でスピーディーに導入が可能です。
詳しくはsmile surveyのホームページをご参照ください。
https://smilesurvey.jp/
【 株式会社イングについて 】
株式会社イング(ING)はセルフ型アンケートシステム「smile survey」の開発・販売のほかWebサービスの構築や業務プロセスのDX化を中心とした受託開発を行っています。
会社名：株式会社イング / ING Inc.
代表者：石原 礼男
所在地：〒231-0021神奈川県横浜市中区日本大通11番地 情報文化センター12F
設立 ：2010年10月15日
事業内容：
smile surveyの企画・開発・販売・運用
Webサービスの企画・開発・販売・運用・保守
サービスURL：https://smilesurvey.jp/
会社URL：https://in-g.jp/