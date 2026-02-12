【Salesforceの顧客データ活用を拡張】あらゆるオブジェクトへ配信できるメール機能をリリース

株式会社イング

株式会社イングはセルフ型アンケートツール「smile survey (スマイルサーベイ) 」において、Salesforce上のあらゆるオブジェクトに対してメール配信が可能な「Salesforceメール配信機能」をリリースしました。


【Salesforceメール配信機能の特徴】


Salesforceに格納された、あらゆるオブジェクトの顧客データに対してメール配信ができるようになります。


これにより、より柔軟でターゲットを絞ったコミュニケーションが可能になります。


【リリースの背景】


Salesforceでは標準機能において、1日あたりのメール送信数に5,000件の上限があるほか、


リストメールを利用できるオブジェクトが「リード」「取引先責任者」に限られています。



そのため、独自のカスタムオブジェクトで顧客管理を行っている企業では、


Salesforce上に顧客データがあっても、柔軟なメール配信ができないという課題がありました。



こうした制約を解消するため、smile surveyでは、オブジェクトの種類を問わずメール配信が可能な機能を開発。


Salesforceの送信上限に左右されることなく、5,000件を超える大規模なメール配信にも対応できるようになりました。


【Salesforceメール配信でできること】


- 5,000件以上に対応したカスタムオブジェクトへのメール配信

Salesforceに格納された標準オブジェクト・カスタムオブジェクトを問わず、あらゆるオブジェクトに対してメール配信が可能になります。


これにより、下記のような柔軟なコミュニケーションが可能になります。


- お客様が独自に作成した顧客オブジェクトにも配信対応
- 配信対象を細かく設定でき、必要な相手に的確にアプローチ
- 5,000件を超える大規模なメール配信にも対応し、マーケティング施策を強力にサポート




- リマインド機能により未回答者にリマインドメールが送信可能

アンケート未回答者に向けて、リマインドメールを配信できます。


回答ステータスをもとに未回答者のみを抽出し、効率的なフォローが可能です。



配信日時は15分間隔で自由に設定でき、一度リマインドメールを送信した後でも、再度設定し配信することができます。






- 配信条件機能により条件を絞ったメール配信が可能

条件を指定して、配信対象を絞り込んだメール配信が可能です。


条件には「等しい」「等しくない」「以上」「以下」などを設定できます。



例：


- ステータスが「完了」となっている対象者のみに配信
- スコアが80以上のレコード対象者のみに配信
- 役職が特定の値（例：管理職）の対象者のみに配信

このように目的に応じた柔軟な配信設定が行えます。


【想定される活用シーン】


- アンケート回答完了者へのお礼配信

ステータスが「完了」の回答者のみに、回答へのお礼や結果公開の案内を配信できます。



- 期日が近づいている未回答者へのリマインド配信

回答期日が近づいている、または期日を過ぎている未回答者を条件で絞り込み、アンケート回答のリマインドを配信できます。



- 回答内容・スコアに応じた追加アンケート配信

回答スコアが一定以上（または以下）の対象者に、詳細確認用の追加アンケートを配信できます。



- 属性別アンケート配信

部署などの条件を指定し、対象者に応じたアンケートを配信できます。



- 特定条件に該当する回答者へのフォローアップ

特定の回答内容を条件として、フォローアップ用アンケートを配信することができます。



smile surveyでは無料トライアルもご利用いただけます。
サービスに関するお申し込み・お問い合わせは、smile surveyホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。
https://smilesurvey.jp/contact/



【smile surveyについて】


リサーチャーやマーケターのプロの声を集めて作ったセルフ型アンケートツール「smile survey（スマイルサーベイ）」。自由なカスタマイズに対応しているので、さまざまな機能を追加することができます。安心してお使いいただけるよう、万全のセキュリティ対策で大手金融機関・官公庁の導入実績も多数ございます。最短2営業日でスピーディーに導入が可能です。
詳しくはsmile surveyのホームページをご参照ください。


https://smilesurvey.jp/




【 株式会社イングについて 】


株式会社イング(ING)はセルフ型アンケートシステム「smile survey」の開発・販売のほかWebサービスの構築や業務プロセスのDX化を中心とした受託開発を行っています。


会社名：株式会社イング / ING Inc.
代表者：石原 礼男
所在地：〒231-0021神奈川県横浜市中区日本大通11番地 情報文化センター12F
設立　：2010年10月15日
事業内容：
smile surveyの企画・開発・販売・運用
Webサービスの企画・開発・販売・運用・保守
サービスURL：https://smilesurvey.jp/
会社URL：https://in-g.jp/