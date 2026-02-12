【累計受講者数15,000名以上】DX人材育成研修の「導入事例集」を無料公開！｜株式会社リンプレス

株式会社リンプレス導入事例集をダウンロードする :https://www.linpress.co.jp/case/download

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、この度、最新のDX人材育成支援実績をまとめた『導入事例集』を無料公開しましたので、お知らせします。

■資料概要

業種、提供プログラム別に具体的な支援実績をまとめた支援事例集です。

これまでの支援実績・事例を業種、提供プログラム別でご紹介しています。

■事例掲載企業

■株式会社リンプレスについて

- 第一三共株式会社- 株式会社八十二銀行- 東洋船舶株式会社- 株式会社ゼンリン- ヤマエグループホールディングス株式会社- 株式会社キタムラ- 株式会社ワークマン- 株式会社ティーガイア- コープデリ生活協同組合連合会＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/