セカンドサイトアナリティカとJCB、共同事業契約を締結

セカンドサイトアナリティカ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高山 博和、以下：セカンドサイトアナリティカ)と株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、キャッシュレス決済事業者向けの「加盟店審査システム」の構築のため、共同事業契約を締結いたしました。本加盟店審査システムは、セカンドサイトアナリティカのAI・データ分析技術と、JCBが長年にわたり培ってきた審査ノウハウを融合させることで、業務負荷軽減を実現するシステムを構築したうえで、キャッシュレス決済事業者向けにサービスとして展開し、キャッシュレス業界全体の加盟店審査の高度化や効率化を目指してまいります。

「加盟店審査システム」構築の背景

クレジットカードや電子マネー、コード決済などのキャッシュレス決済の普及に伴い、新規加盟店数は年々増加しています。一方で加盟店審査業務は、体制構築や運用、新たな法令対応に大きな負担が生じております。

本課題を背景に、セカンドサイトアナリティカはAI・データ分析技術と、JCBの加盟店審査業務で培ってきたノウハウを組み合わせ、キャッシュレス決済事業者の加盟店審査業務の負担を軽減するサービスの実現を目指してまいります。

■セカンドサイトアナリティカ株式会社について

名称 ：セカンドサイトアナリティカ株式会社

所在地 ：東京都千代田区神田西福田町３番地 RBM神田ビル

代表者 ：代表取締役社長 高山 博和

創業 ：２０１６年 ６月

事業内容：アナリティクスとテクノロジーを活用したサービスを提供する専門企業。

「AI」の核となる機械学習やディープラーニングなど 新技術のR&Dを行い、様々な業種・分野に対するアナリティクス・コンサルティングサービスと、それを動かすIT基盤やAIサービス（プロダクト）を提供。

URL ：https://www.sxi.co.jp

■株式会社ジェーシービーについて

名称 ：株式会社ジェーシービー

所在地 ：東京都港区南青山 5-1-22 青山ライズスクエア

代表者 ：代表取締役会長 兼 執行役員社長 二重 孝好

設立 ：1961年 1月

事業内容：クレジットカード業務、クレジットカード業務に関する各種受託業務、融資業務、

集金代行業務、前払式支払手段の発行ならびに販売業およびその代行業

URL ：https://www.global.jcb/ja/

＜報道関係者からの問い合わせ先＞

セカンドサイトアナリティカ株式会社

MAIL：press@sxi.co.jp TEL：03-4405-9914

株式会社ジェーシービー 広報部 広報グループ

MAIL: jcb-pr@info.jcb.co.jp TEL: 03-5778-8353