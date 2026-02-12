UiPath、WorkFusionを買収し、金融サービス業界向けのエージェンティックソリューションを強化

UiPath株式会社

本資料は、米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：UiPath Acquires WorkFusion, Strengthening Agentic Solutions for Financial Services(https://www.uipath.com/newsroom/uipath-acquires-workfusion-strengthening-agentic-solutions-for-financial-services)

米国ニューヨーク発2026年2月6日 - エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーである米UiPath（ユーアイパス、NYSE：PATH、以下UiPath）社は本日、WorkFusionを買収したことを発表しました。WorkFusionは、金融犯罪コンプライアンス向けAIエージェントのパイオニアです。今回の買収により、金融サービスや銀行業界向けに提供しているUiPathのエージェンティックAIソリューションがさらに拡大され、強化されます。これには、マネーロンダリング対策（AML）や本人確認手続き（KYC）など、金融犯罪コンプライアンスに関連するプロセスやワークフローが含まれます。

WorkFusionのAIエージェント事前構築ライブラリは、顧客スクリーニングから調査に至る金融犯罪コンプライアンス業務の最も人的負荷の高い側面を自動化します。UiPathのエージェンティックオートメーションおよびオーケストレーションプラットフォームと組み合わせることで、銀行や金融機関は複雑なワークフローの自動化、複雑なパターンの分析、人的専門知識を必要とするケースの優先順位付けを支援します。さらに、必要なセキュリティ、ガバナンス、規制管理を維持しながら、運用コストの削減とコンプライアンス効果の向上を実現できます。

WorkFusionの最高経営責任者（CEO）であるAdam Famularo氏は以下のように述べています。

「私たちは、金融犯罪コンプライアンス分野において大胆で革新的かつ切実に求められている、業務を自動化しリスクを軽減するAIエージェントソリューションを創り上げてきました。今回のUiPathへの参画は、長年注いできた私たちの努力が認められた証です。UiPathとの統合により、WorkFusionの企業としての本質、人材、製品、使命を失うことなく、単独では達成し得ないスピードで成長する基盤を得ることができました。両社が一体となって、金融犯罪コンプライアンスの近代化という、一企業では成し得ない規模の変革を推進していきます。この未来への期待と、それを実現するチームへの誇りは、これまで以上に高まっています。」

UiPathの創業者で最高経営責任者（CEO）であるダニエル・ディネス（Daniel Dines）は以下のように述べています。

「金融機関は、高度化する金融犯罪に対抗し、進化するコンプライアンス要件に対応するためのインテリジェントソリューションを必要としています。UiPathのプラットフォームにWorkFusionの金融犯罪コンプライアンス向けに特化したAIエージェントを統合することで、これらの金融業界向けのエージェンティックAIソリューションのポートフォリオを拡充します。併せて、お客様に包括的なビジネスオーケストレーションおよび自動化ソリューションを提供する能力を強化します。UiPathは、重要なコンプライアンスプロセスとワークフローを自動化、オーケストレーションしつつ、人々と連携して成果を生み出すことを可能にする、強力なAIソリューションを提供していきます。」

UiPathの銀行および金融サービス企業向けのエージェンティックオートメーション機能の詳細については、こちら(https://www.uipath.com/ja/solutions/industry/banking-automation) をご覧ください。

本買収はUiPathの2027年度第1四半期に完了し、買収条件は非公開とします。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja)をご覧ください。

WorkFusion社について

WorkFusionは、金融犯罪コンプライアンス向けAIエージェント分野のパイオニアです。同社のAIエージェントは、マネーロンダリング対策（AML）、ネガティブニュースの監視、制裁スクリーニングのアラートレビュー、本人確認手続き（KYC）、および取引モニタリング調査（TM）におけるレベル1アナリスト業務を補完するために特化して設計されたバーチャルワーカーです。WorkFusionのAIソリューションは、世界中の大手銀行や主要金融機関で利用されており、リスク軽減、人材不足の解消、業務キャパシティの拡大、コスト削減、従業員および顧客体験の向上、そしてコンプライアンス態勢の強化に貢献しています。

