1800万ユーザーのライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」と確定申告をスマホで完結できるアプリ「FinFin」が連携。2月9日（月）よりギフト券が当たる応援キャンペーン開始

会計バンク株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：反町 秀樹）は、株式会社DONUTS（東京都渋谷区、代表取締役：西村啓成）が運営する国内累計1,800万ユーザー突破のライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」と2026年2月9日（月）に連携いたしました。近年、副業や専業としてライバー（配信者）やクリエイター（動画投稿者）が増加する中、衣装代や機材費の経費判断など特有の確定申告に対する不安が課題となっています。本連携により、ミクチャ公認の確定申告アプリとして「スマホ会計FinFin」を提供し、ライバーやクリエイターが安心して活動に専念できる環境を構築します。また、2026年2月9日（月）より、先着100名にAmazonギフトカードを贈呈する「確定申告サポートキャンペーン」を実施いたします。

◆キャンペーン詳細：https://mixch.tv/p/qwdm4c8f

■取り組みに至った背景

近年の働き方の多様化に伴い、ミクチャでもライブ配信や動画投稿を通じて収入を得るライバー/クリエイターが年々増加しており、専業として活動する方だけでなく、副業として始める方など、活動スタイルも多様化しています。一方で、ライバー/クリエイターの中でも働き方や扶養の有無などによって確定申告の要否が異なり、判断が難しいのが実情です。また、税務に関する知識が十分でないまま活動を続け、結果として無申告や誤った申告につながってしまうケースも少なくありません。

また、ライブ配信および動画投稿にかかる撮影機材や衣装、メイク道具、通信費など、活動に関わる支出の範囲は広く、日々発生する領収書やレシートを適切に管理する手間が、確定申告へのハードルをさらに高めています。

こうした「確定申告が必要かわからない」「領収書の管理が大変」「確定申告のやり方がわからない」といった課題を背景に、ミクチャと会計バンクは連携し、ライバー/クリエイターが抱える確定申告に関する「わからない」を解決するための取り組みをいたします。

■取り組み内容

両社は、ミクチャで活動するライバー/クリエイターが抱える確定申告に関する不安の解消を目的として、以下の取り組みを実施します。

- ミクチャを利用するライバー/クリエイター向けに、会計バンクが提供する確定申告アプリ「スマホ会計FinFin」の利用を推奨- 公式アプリやSNSなどを通じた「スマホ会計FinFin」の紹介

本連携を契機に、両社は税務知識がなくても最短15分（※）で確定申告書を作成・提出できる「スマホ会計FinFin」の利用促進を行います。これにより、ミクチャで活動中もしくは今後活動予定の方々にとって、ミクチャが正式に推奨するサービスとしての安心感のもと、確定申告に関する不安を軽減し、ライブ配信および動画投稿活動に専念しながら安心して収入を得られる環境の実現を目指します。

※経費処理件数、申告内容、提出方法などの弊社指定の条件下における、経費入力開始から確定申告書の提出完了までの目安時間です。

■「ミクチャ」コラボ企画！『確定申告サポートキャンペーン』

確定申告期間のスタートまで残り1週間となった今、ライバー/クリエイターの皆さまが「スマホ会計FinFin」を活用して手軽に確定申告を行っていただけるよう、先着100名様限定でAmazonギフトカード*500円分をキャッシュバック！

- 期間：2026年2月9日（月）～3月16日（月）- 対象：MIXMATEならびに株式会社DONUTSから直接報酬や賞金を受け取っているライバー/クリエイターのうち先着100名様- 内容：キャンペーン詳細サイトから申し込み、クーポン登録＆スマホ会計FinFinで確定申告の提出まで完了された方へ、Amazonギフトカード*500円分をプレゼント

▼キャンペーン詳細はこちら

https://mixch.tv/p/qwdm4c8f

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について

ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。

公式サイト : https://mixch.tv

(PC、スマートフォン共通)

アプリダウンロードURL :

https://app.adjust.com/d9yhhua

■FinFinサービスについて

「スマホ会計FinFin」は、スマホだけで一番かんたんに全自動で確定申告を完結できる、を開発コンセプトにした会計アプリです。銀行APIやAI-OCRを駆使し、仕訳の自動化を極力行うとともに、確定申告初心者でも、かんたんに最後まで到達できるよう、会計バンク独自の対話型UXUIを搭載しています。



「スマホインボイスFinFin」は、請求書や領収書の作成・管理をスマホひとつでスマートに行えるアプリです。シンプルな機能を追求しており、かんたんに運用できます。「FinFinカード決済（請求書後払い）」の他に「FinFinファクタリング」など事業主の資金調達を支援する機能も搭載しています。



「確定申告 for スキマバイト」は、スポットワーク・スキマバイトで働く方に特化した、タイミー公認 2025年度確定申告アプリです。源泉徴収票を読み取るだけで、確定申告が必要かどうかが一目で確認でき、確定申告も簡単に完了できる機能を搭載しています。【源泉徴収票の一括取り込み機能 特許出願中】

スマホ会計FinFin：

https://www.finfin.jp/sp-kaikei/

スマホインボイスFinFin：

https://www.finfin.jp/sp-invoice/

タイミー公認 2025年度確定申告アプリ

確定申告 for スキマバイト Powered by FinFin ：

https://www.finfin.jp/sjsw/lp-official

〈公式SNSアカウント〉

・X：https://x.com/finfin_app

・TikTok：https://www.tiktok.com/@.kona59

・YouTube

- 会計女子 | Kona：https://www.youtube.com/@kona.59

- FinFin | 税理士が教える | スマホ会計・税金チャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UC20-hJtbNpMTMQf1gPF6AWA

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

■会計バンクについて

当社は、70年前に創業した会計事務所を母体とするソリマチテックグループから生まれたフィンテックベンチャーです。「新たな信用基盤で、フリーランスが活躍できる社会をつくる」をミッションに、全国の中小企業・小規模事業者、及びフリーランスの皆様をFintechの力でサポートいたします。

あらゆる業種、業界のお客様とともに築いてきた長年の信頼と確かな経験・ノウハウを基盤に、最新のテクノロジーを掛け合わせ、さらに幅広いニーズに応えてまいります。

社名 ：会計バンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル FINOLAB

代表者 ：代表取締役 反町秀樹

設立 ：2017年3月21日

事業内容 ：金融連携サービスの開発・販売

URL ：https://www.kaikei-bank.com/