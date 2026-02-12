ハニーク × 『うる星やつら』コラボ第2弾が数量限定で登場！ラムちゃんづくしのスペシャルデザインを発売。

ボトルワークス株式会社

ボトルワークス株式会社は、オーガニックマヌカハニー*¹配合のヘアケアブランド「HONEYQUE（以下、ハニーク）」より、TVアニメ『うる星やつら』デザインの数量限定アイテムを発売いたします。

ハニーク公式HP：https://www.honeyque.jp/(https://www.honeyque.jp/)

ボトルワークス公式オンラインストア：https://ssbw.store/(https://ssbw.store/)

■商品ラインアップ

髪の芯から鍛える*²「ハニープロテイン*³処方*⁴」で、毛先まで素直にまとまる“蜜髪”へ導くハニークが、芯の強さと可愛らしさを併せ持つラムちゃんとコラボレーション！

シャンプー＆ヘアトリートメントの限定キットに加え、ヘアオイルとヘアミルクも数量限定で登場します。

描き下ろしイラストが採用された限定キットには、ラムちゃんが髪を洗う姿や元気いっぱいの笑顔など、さまざまな表情やしぐさがデザインされています。

見ているだけで気分が上がるスペシャルデザインで、毎日のヘアケアを楽しく彩ります。

●髪の芯から鍛える*²「ハニープロテイン*³処方*⁴」のシャンプー＆ヘアトリートメント

髪内部の水分量を保持するオーガニックマヌカハニー*¹や、髪の芯から集中補修する3つのプロテイン*⁵など、美髪へ導く成分を厳選配合。ダメージによってタンパク質が流出した髪をケアします。髪の三大悩みであるうねり・広がり・パサつきを抑え、毛先まで素直にまとまる蜜髪へと導きます。

【商品名】

ハニーク ディープリペア うる星やつらデザイン 限定キット（シャンプー＆ヘアトリートメント）

【キット内容】

ハニーク ディープリペア シャンプー モイスト うる星やつらデザイン 450mL

ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト うる星やつらデザイン 450mL

【希望小売価格】\3,300（税込）

●髪の状態に合わせてカスタムできる！混ぜて使える2WAYヘアオイル

濡れた髪や乾いた髪にはもちろんのこと、ダメージが気になるときはトリートメント*⁶に混ぜても使えるカスタム2WAYヘアオイル。水分保持力に優れたオイルが水分と油分のバランスを整え、毛先までダメージを補修。輝きに満ちた艶やかな髪へ導きます。

【商品名】ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト うる星やつらデザイン

【容量】100mL

【希望小売価格】\1,650（税込）

●朝・夜のダブル使いもOK！夜に仕込んで質感が変わる*⁷！蜜髪ヘアミルク

夜はタオルドライ後の濡れた髪に塗るだけで髪の水分量をキープし、寝ている間の摩擦ダメージを防止。朝はスタイリング時の使用で湿気や広がりを抑え、ドライヤーやヘアアイロンなどの熱ダメージとカラーやパーマなどの蓄積ダメージを補修。濡れた髪にも乾いた髪にも使える2WAYタイプで、毛先まで潤いのある柔らかな髪に仕上げます。

【商品名】ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト うる星やつらデザイン

【容量】150mL

【希望小売価格】\1,650（税込）

■発売日

2026年2月12日（木）・・・ボトルワークス公式オンラインストア(https://ssbw.store/)をはじめとするオンラインショップにて先行販売開始。※ボトルワークス公式オンラインストアでは、発売を記念し、期間限定でポイントが最大20倍になるキャンペーンを実施予定。詳しくはこちら(https://ssbw.store/products/hq004-ss)

2026年2月19日（水）・・・一部のバラエティショップにて販売開始予定。

2026年3月12日（木）・・・全国の一部ドラッグストアにて順次展開予定。

＊1 ハチミツ（保湿） ＊2 髪の質感が変わる、潤いによるまとまりや手触りのこと ＊3 ハチミツ、加水分解ローヤルゼリータンパク（全て保湿）／加水分解乳タンパク、加水分解ダイズタンパク（全て保湿）［ハニーク ディープリペア シャンプー モイストに配合］／加水分解乳タンパク（牛乳）（保湿）［ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト、ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト、ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイストに配合］／ダイズタンパク（保湿）［ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト、ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイストに配合］／イソステアロイル加水分解シルク（保湿）［ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイストに配合］ ＊4 ＊3を組み合わせた独自処方 ＊5 加水分解ローヤルゼリータンパク（保湿）／加水分解乳タンパク、加水分解ダイズタンパク（全て保湿）［ハニーク ディープリペア シャンプー モイストに配合］／加水分解乳タンパク（牛乳）、ダイズタンパク（全て保湿）［ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト配合］ ＊6 ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト ＊7 潤いによるまとまりや手触りのこと