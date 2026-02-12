新時代の営業を提案するEmooove、営業支援のプロ8社が集結するウェビナー『Sales Formula 2026 WINTER』に登壇

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、営業支援領域のプロフェッショナル8社によるウェビナー『Sales Formula 2026 WINTER ～「売れる」を必然にする、営業の”仕組み化”最前線～』に登壇いたします。

■開催の背景

お申込みはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/seminar_20260227/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260212&utm_term=linkedin&utm_content=header&organizationId=2542

労働人口の減少や採用難易度の上昇が進む中、個人の「経験と勘」に依存した従来の営業スタイルは限界を迎えつつあります。組織が安定して成長するためには、属人性を排除し、誰が取り組んでも一定の成果を生み出せる「再現性」のある仕組みへの変革が急務です。

本ウェビナーでは、営業組織の強化を牽引する8社が集結し、精神論ではなくデータとロジックに基づいた科学的アプローチを解説。各領域の知見を掛け合わせ、今の時代に勝ち続けるための「営業の勝利の方程式（Sales Formula）」を共有します。

■開催概要

■こんな方におすすめ

■セッション構成

- 日時：2026年2月27日（金）13:00～17:30- 場所：オンライン（Zoom配信を予定）- 参加費：無料- 登壇企業：株式会社Emooove、株式会社エヌケーエナジーシステム、ソフトブレーン・サービス株式会社、株式会社識学、株式会社OPTEMO、株式会社ネオキャリア、SALESCORE株式会社、セールスギルド株式会社お申込みはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/seminar_20260227/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260212&utm_term=linkedin&utm_content=body&organizationId=2542- トップセールスの個人技に依存せず、誰が売っても成果が出る「再現性ある営業組織」を構築したい方- 精神論ではなく、データと科学的アプローチに基づいた「勝ちパターン」でチーム全体の底上げを図りたい方- 労働人口減少時代における「採用・育成」の仕組みや、Web接客など最新テクノロジーの活用に関心がある方

本ウェビナーでは全8セッションを予定しており、Emoooveは第1部（13:05-13:35）に登壇いたします。

■当社登壇者

- 【第1部】株式会社Emooove （13:05-13:35）属人化・リスト枯渇からの脱却。データに基づく「LinkedIn活用」で実現する、持続可能なリード獲得の仕組み- 【第2部】株式会社エヌケーエナジーシステム （13:35-14:05）属人化を解消し、再現性ある成果を生む『デジタルセールス』という新法則- 【第3部】ソフトブレーン・サービス株式会社 （14:05-14:35）タイトル未定- 【第4部】株式会社識学 （14:35-15:05）営業組織における「成長の属人化」とはなにか？- 【第5部】株式会社OPTEMO （15:05-15:35）顧客起点のタイミングでアプローチする商談獲得施策- 【第6部】株式会社ネオキャリア （15:35-16:05）営業の再現性を最大化『セールステック×プロセス型化』- 【第7部】SALESCORE株式会社 （16:05-16:35）忙しい中で営業育成を回し続けるには ― 商談の振り返りを感覚から構造へ- 【第8部】セールスギルド株式会社 （16:35-17:05）トップセールスの強さを仕組みに変える営業設計

株式会社Emooove

代表取締役社長 藤澤 諒一

神戸大学在学中に月間100万PVを誇る就活メディアを立ち上げ、上場企業を含む複数企業の採用や、旧帝/早慶上理大生を中心とする学生100名以上の就職活動を支援。大学卒業後は、新規事業開発やイノベーション創出を支援する株式会社Relicに入社。スタートアップから大企業まで企業規模を問わず、SaaSプロダクトのCPF～PMF支援等を実施し、新規事業開発における企画/セールス/マーケティングなど様々な角度から貢献。また、クライアントへの支援に限らず、社内におけるマーケティング組織の立ち上げを推進。その後、株式会社Emoooveを設立。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

お申込みはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/seminar_20260227/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260212&utm_term=linkedin&utm_content=footer&organizationId=2542

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact(https://emooove.co.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

メールアドレス：info@emooove.co.jp