「FAS」、伊勢丹 新宿店にて3月4日（水）よりPOP UPを開催

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、2026年3月4日（水）～2026年3月10日（火）の期間、伊勢丹 新宿店にてPOP UPを開催することをお知らせいたします。

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”を現代の科学で昇華させ、肌に多彩なアプローチを行う発酵エイジングケア*¹ブランドで、738種もの成分を含む「黒米発酵液*²」を主軸とした製品づくりを行っています。

今回のPOP UPでは、ボディのエイジングケア*¹シリーズ「FAS ザ ドレープ」より3月11日に新登場する春の香り「SAWARABI」の先行発売に加え、本POP UP限定のスペシャルキットを3種ご用意しております。ご購入特典もご用意しておりますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

■伊勢丹 新宿店POP UP 春のスペシャルキット

１.FAS スペシャルキット 2026 伊勢丹新宿店 01

“幻の繭”とも呼ばれる希少な国産繭から抽出したシルクエキス*³を贅沢に配合し、顔と同じレベルのスキンケアを実現するボディミルク・ハンドクリームのセットに、FASのベストセラーアイテムの「FAS ザ ブラック エッセンス」、高いスキンケア効果を備えたUV兼デイクリーム「FAS ザ ブラック デイ クリーム（販売名：FDクリーム 医薬部外品）」のミニサイズが付いてきます。ボディミルク・ハンドクリームの香りは「YUGIRI」「HATUNONE」「SAWARABI」の3種の中からお好きなものをセットでお選びいただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/172_1_ce9f9b2610a0db24bec37226fd214015.jpg?v=202602121151 ]

２.FAS スペシャルキット 2026 伊勢丹新宿店 02

「京都産発酵はちみつエキス*⁴」を配合し、乾燥する季節でもつるりと潤う「FAS ザ クリア クレンジングジェル」と、SPF50+ / PA++++のハイスペックなUVカット機能を搭載しつつ、高いスキンケア効果も備えたUV兼デイクリーム「FAS ザ ブラック デイ クリーム（販売名：FDクリーム 医薬部外品）」、さらに、FASの定番アイテムの「FAS ザ ブラック エッセンス」のミニサイズ、シートマスク1枚がセットになったスペシャルなキットです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/172_2_51b143a7d202386706ec3d4ba7acd057.jpg?v=202602121151 ]

３.FAS スペシャルキット 2026 伊勢丹新宿店 03

FASのアイコン製品「FAS ザ ブラック エッセンス」と、2月18日より本発売となる新製品「FAS ザ ブラック ブライトセラム II（販売名：FBブライトセラムII 医薬部外品）」が現品でセットになったキットです。クレンジングジェル、シートマスク、UVクリームのミニサイズもセットになり、FASのスキンケアラインを広くご堪能いただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/172_3_41ac6851cc7b50a8d497bd45261a955f.jpg?v=202602121151 ]

■春の香り「SAWARABI」先行発売

ボディのエイジングケア*¹シリーズ「FAS ザ ドレープ」より2026年3月11日（水）に新登場する春の香り「SAWARABI」を一足早くお買い求めいただけます。ローズゼラニウムを基調に、草木の芽吹きを思わせる青さと早蕨のほろ苦さ、そして桜の名残がほのかに重なる、春の湿度を纏うような香りです。

■お買上げ特典

1回のお会計で10,000円（税込）以上お買上げいただいたお客様には、「FAS ザ ブラック ブライトセラム II（販売名：FBブライトセラムII 医薬部外品）」と、「FAS ザ クリア クレンジングジェル」のミニサイズをお渡しいたします。さらに、1回のお会計で20,000円（税込）以上お買上げのお客様には、上記に加えて「FAS オリジナル ミラー」もお渡しいたします。

■開催概要

・開催期間：2026年3月4日（水）～2026年3月10日（火）

・営業時間：10：00～20：00（伊勢丹 新宿店に準ずる）

・開催場所：伊勢丹 新宿店 本館1階

イセタン ビューティー コスメティックス プロモーション

〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14－1

※プロモーション会場では、FASメンバーシッププログラムにおける「ポイント交換」及び「ランクアップ特典のお渡し」は実施しておりません。ご利用のお客様は2階の常設カウンターまでお越しください。

*¹ 年齢に応じた潤いを与えるケア

*² サッカロミセス／コメ発酵液 または酵母エキス（1）（保湿成分）

*³ 加水分解シルク（保湿成分）

*⁴ グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿成分）

■FASについて

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液 または酵母エキス（1）（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram ：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター：info@fas-jp.com

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）