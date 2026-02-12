福岡市主催の脱炭素経営セミナーに代表 田原が登壇～今、事業者に求められるGX・脱炭素化とは～

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）の代表 田原が、福岡市主催「脱炭素経営セミナー」に登壇し、事業者に求められるGX・脱炭素化について講演いたしました。

背景

福岡市は、脱炭素を巡る動向や企業を取り巻く環境の変化を伝えるとともに、CO2排出量の可視化や脱炭素に取り組むことによるビジネス拡大の事例などを紹介する「福岡市脱炭素経営セミナー」を、2026年1月28日（水）に開催しました。冒頭の基調講演にて、スキルアップNeXtの代表 田原が、「今、事業者に求められるGX・脱炭素化」をテーマに講演いたしました。

講演について

2050年カーボンニュートラル実現に向けたGX（グリーントランスフォーメーション）の重要性と、その鍵を握る人材育成について解説しました。2026年度からの排出量取引制度や国際的なルール形成といった最新動向の解釈ポイントを提示しつつ、中堅・中小企業が「知る・測る・減らす」の3ステップで取り組むべき実務的な対策などについてお伝えしました。



【講演内容】

なぜ今、GX・脱炭素化が必要なのか

事業者が取り組むべき脱炭素経営のステップ

「守りのGX」から「攻めのGX」へ

成功の鍵を握る「人材育成と組織構築」

登壇者プロフィール

株式会社スキルアップNeXt 代表取締役 田原 眞一

東京大学大学院新領域創成科学研究科修了。新卒でITエンジニアとプロジェクトマネジャーを経験。その後、リクルートにて数多くのAI・データ分析案件に携わる。2018年にスキルアップAI株式会社（現：株式会社スキルアップNeXt）を創業し、企業へのAI教育サービスの提供、コンサルティングを実施。大学院では自然環境学専攻を修了しており、2022年からはGX人材育成事業も開始。経済産業省が設立した『GXリーグ』において、「GX人材市場創造ワーキング・グループ（WG）」の代表リーダー企業を務め「GXスキル標準」の策定を推進。

講演等に関するお問い合わせについて

経済産業省や各地方経済産業局、各地の経済団体とも連携し、地域企業の脱炭素化支援に関する講演・研修を多数実施しております。「地域の脱炭素を具体的にどう進めればよいか」 「地元事業者のGXをどう支援すべきか」 「GX人材育成の重要性を、地域の事業者にどう伝えればよいか」といった課題をお持ちの自治体・協議会のご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら(https://green-transformation.jp/corporate_contact/)

スキルアップNeXtの登壇実績（一部抜粋）

2025年11月 レゾナック主催「ラーニングフェス」

美しい地球を次世代に手渡すために、ビジネスパーソンとして持つべき2つの視点

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000035215.html)



2025年10月 北九州GXエグゼクティブビジネススクール

脱炭素社会を実現するには、技術ではなく人

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000122215.html)



2025年10月 香川県地域脱炭素推進協議会 幹事会

地方自治体・事業者に求められる企業の脱炭素経営加速に向けたGX人材の育成

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000122215.html)



2025年9月 福岡アジア都市研究所主催「都市セミナー」

中堅‧中小企業に必要なGX人材育成

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000122215.html)



2025年8月 滋賀経済同友会「滋賀未来人財」部会

人財が集まる魅力ある企業への転換に向けた中小企業のためのGX

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000122215.html)

スキルアップNeXtについて

スキルアップNeXtは、「スキルアップGreen」でGXを体系的に学べる講座や、GX推進に必要な知識やスキルを測る「GX検定」で企業のGX推進をワンストップでサポートしています。

経産省主導のGXリーグにおいて、2024年度よりGX人材市場創造WGを立ち上げ、リーダー企業として、GX人材の役割や必要なスキルを定義した「GXスキル標準」を策定しました。

https://green-transformation.jp/