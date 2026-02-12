テュフズード、Patrick Vollmer 氏を新しいCEOに任命

テュフズードジャパン株式会社

2026年2月2日、Patrick Vollmer氏が、TUV SUD AG の取締役会会長（CEO）に就任しました。今後はSabine Nitzsche氏（CFO）、Ishan Palit氏（COO）とともにTUV SUD AG を率いていきます。

テュフズードは、国際的な試験・検査・認証（TIC）企業のリーディングカンパニーの一つです。約50か国で約3万人の従業員が、技術、システム、専門知識の向上に取り組んでいます。テュフズードの従業員は、自動運転、再生可能エネルギー、人工知能（AI）といった技術的革新の安全性、サステナビリティ、信頼性を確保する上で重要な役割を果たしています。

Patrick Vollmer氏は、次のように述べています。「テュフズードのCEO の役割を担うことは、私にとって大きな名誉であり責任でもあります。テュフズードは、安全、信頼、そして社会と産業界への責任を象徴しています。私はこの強固な基盤の上に、世界中のチームとともにさらなる発展を築き、イノベーションに明確に焦点を当てながら、会社の未来を積極的に形づくっていきたいと考えています。」

Patrick Vollmer氏は、産業・サービス分野における数多の国際的な経験を有しています。

テュフズードに加わる前は、Accentureで複数の上級管理職を歴任し、直近ではグローバル産業部門を統括していました。その前のキャリアでは、自身のコンサルティング会社を設立したほか、家業である製造業企業でも起業家としての経験を積んでいます。

社員との密接な協力も、Vollmer氏が特に重視する点です。「テュフズードは、卓越した専門知識と強い情熱を持つ組織です。私は耳を傾け、お客様やパートナーを深く理解し、信頼を構築し、グローバルに連携した強力なチームを支えることに重点を置いています。そして共に、サステナブルなソリューションとイノベーションを生み出していきたいと考えています。」とVollmer氏は語っています。

Vollmer氏の就任により、TUV SUD AG の監査役会は、当社が今後も技術・安全・サステナブルの分野において、信頼性の高いパートナーとしての地位を一段と強化していくものと確信しています。

テュフズードジャパンについて

150年以上の歴史を持つ国際的な第三者認証機関テュフズードの日本法人として1993年に設立。試験、認証、監査、トレーニングサービスを通じて、医療機器、産業機器、民生機器、自動車、食品、化学、エネルギーなど幅広い分野における企業とその製品の安全性を高め、海外展開を支えています。近年はサイバーセキュリティ、サステナビリティ、AI関連サービスにも注力。

https://www.tuvsud.com/ja-jp

