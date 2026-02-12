マウザー、Infineon Technologies AURIX(TM) TC4x 32ビットTriCore(TM)マイクロコントローラの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Infineon Technologies(https://www.mouser.jp/manufacturer/infineon/)（本社：ドイツ・ノイビーベルク、以下Infineon）のAURIX(TM) TC4x 32ビットTriCore(TM) マイクロコントローラ（MCU）(https://www.mouser.jp/new/infineon/infineon-aurix-tc4x-microcontrollers/)の取り扱いを開始いたしました。本製品はeモビリティ(https://www.mouser.com/manufacturer/infineon/)、先進運転支援システム（ADAS）、車載(https://resources.mouser.com/automotive)電気・電子（E/E）アーキテクチャ、ならびにコスト効率に優れたAI(https://resources.mouser.com/artificial-intelligence)アプリケーション向けに次世代レベルの性能を提供します。

マウザーで取り扱うInfineon TechnologiesのAURIX(TM) TC4xマイクロコントローラ(https://www.mouser.jp/new/infineon/infineon-aurix-tc4x-microcontrollers/)は、InfineonのAURIX TC3xファミリからの上位移行を可能にする製品で、次世代TriCore(TM) 1.8コアと複数のスマートアクセラレータおよびAI向けの並列処理ユニット（PPU）を備えた拡張性のあるAURIXアクセラレータ・スイートを搭載しています。これにより、ASIL-D対応のAI処理が可能となり、高度なADASや効率的な通信およびデータ処理を実現するDRE（データルーティングエンジン）に加え、レーダー信号処理向けのSPUをサポートします。



5Gbps EthernetやPCIeなどの高速通信インタフェースに加え、CAN-XLや10BASE-T1S Ethernetにも対応しており、新しい車載E/Eアーキテクチャに求められる高い性能、スループット、柔軟性を提供します。TC4xプラットフォームは、最大6つのTriCore(TM) 1.8コアを500MHzでロックステップ動作させる高性能メモリ構成を備え、堅牢なリアルタイム制御およびAIワークロードに対応します。さらに、SOTA対応の最大24MBオンチップ不揮発性メモリ（NVM）、eGTMタイマ、高分解能PWM、AIおよびオーディオ用途向けの低遅延インターコネクトを搭載し、次世代車載アプリケーションを支えます。

本製品は、ハードウェアベースのサイバーセキュリティ(https://resources.mouser.com/security)を実現するCSRM／CSSを備え、ISO 21434に準拠した堅牢なセキュリティ機能を提供します。また、8対1のPCMミキシング（8～192kbps）、オーディオクロック用PLL、TSN同期、I2S／TDM、音響センシング、AVAS、車室内ノイズキャンセリングに加え、オーディオ(https://resources.mouser.com/pro-audio)ゾーンやテレマティクスといった高度なインフォテインメント機能をサポートするなど、先進的なオーディオ機能も備えています。TC4xシリーズは、次世代のeモビリティ、先進運転支援システム （ADAS）、自動車のE/Eアーキテクチャ、人工知能 （AI）アプリケーション用に設計されています。



Infineon TechnologiesのAURIX(TM) TC4x 32ビットTriCore(TM)マイクロコントローラの詳細は、以下よりご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/infineon/infineon-aurix-tc4x-microcontrollers/



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下よりご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザー・エレクトロニクスについて

Infineon Technologies AG

Infineon Technologies AGは、電力システムおよびIoT分野におけるグローバルな半導体リーダーです。Infineonは、製品およびソリューションを通じて脱炭素化とデジタル化を推進しています。同社の半導体はエネルギーの高効率な管理、スマートモビリティ、そしてますます高度に接続される世界における安全でシームレスな通信の実現を支えています。



