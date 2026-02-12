【岡山県×オミカレ】岡山県美作（みまさか）県民局にて自治体向け勉強会開催。オミカレのノウハウを活用し、若年層のリアルな価値観から考える地域に“出会いの場”を根付かせる結婚支援とは

株式会社オミカレ

会員数100万人超、「今月行ける婚活パーティー・街コン」掲載数日本No.1※の婚活情報サイト運営や、全国の自治体における恋活支援を行う株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は、2026年2月18日（水）、岡山県津山市にて自治体関係者を対象に「結婚支援に向けた勉強会」を開催いたします。

本勉強会では、オミカレ代表取締役の久留宮および、同社地方創生統括ディレクターの若月が登壇。最新の婚活市場データと岡山県との婚活に関する連携実績をもとに、地域に根ざした実効性の高い支援策について解説いたします。

開催の背景：中山間地域における「集客」の課題と意欲はあるのに「動けない」若年層の実態

岡山県北東部に位置し、津山市を中心に真庭市や美作市など10市町村を含む美作（みまさか）地域は、その多くを豊かな山々に囲まれた中山間地域が占めています。このエリアの結婚支援現場からは、「婚活イベントを実施しても、人口減少や移動手段の制約などにより、人が集まりにくい」という声が寄せられています。



近年、若年層の中には「結婚したい」という意欲を持ちながらも、出会いの不足、情報過多、失敗への不安などにより、具体的なアクションに結びついていない層が増えています。加えて、人口密度や地理的制約のある地域において、人を集め、婚活支援の成果を出すことは容易ではありません。



オミカレでは、これまで多くの自治体と連携しながら、イベント企画・集客支援・セミナー開催などを通じて、地域ごとの課題に寄り添った結婚支援の質の向上に取り組んでまいりました。本勉強会では、こうした知見をベースに、自治体が直面する婚活支援の課題を解消する、具体策を提示いたします。

勉強会の主旨：3つのPOINT

現在の結婚を取り巻く社会環境および婚活市場の実態を把握いただくとともに、若年層、特にZ世代の恋愛・結婚に対する価値観や行動特性への理解を深めていくことを目的としています。



１．「意欲はあるが動けない」若年層のつまずきを特定する

情報過多や失敗への恐怖により、行動に踏み出せない「婚活迷子」がなぜ増えているのか、彼らが立ち止まっているつまずきの正体を明らかにします。



２．Z世代の価値観を前提とした「施策のアップデート」

恋愛に対するコスパ・タイパ意識が高いZ世代に対し、旧来のアプローチは通用しづらくなっています。現代の若者が求める支援との間にある「決定的なズレ」を共有し、マインドセットを転換します。



３．現場の負担を減らし、成果を最大化する「実践的土台づくり」

リソースが限られる自治体現場でも実施可能な、イベント設計・集客のノウハウを共有。参加自治体同士で知見を分かち合い、持続可能な結婚支援を地域に根付かせる土台を築きます。

プログラム内容

当日は、オミカレの代表取締役社長・久留宮と同社地方創生統括ディレクター・若月が登壇。最新の市場動向に基づく講義と、現場の悩みに応える質疑応答の2部構成で実施します。



■ プログラム（計120分）

【第1部：勉強会（50分）】

１．オミカレについて（会社紹介）

２．自治体連携実績＆施策について（岡山県事例ほか）

３．結婚・恋愛を取り巻く社会環境と婚活市場の最新動向

４．若者の恋愛意欲について（特にZ世代を中心に）

５．恋活・婚活サービスの今とこれから

６．婚活イベント開催の極意

【第2部：質疑応答・意見交換（70分）】

開催概要

●日時：2月18日（水）10:00～12:00

●場所：美作県民局５階大会議室（岡山県津山市山下５３）

●所要時間：2時間

勉強会（講義）：50分

質疑応答・意見交換：70分

●講師：株式会社オミカレ代表取締役社長 久留宮雅仁

同社 地方創生統括ディレクター 若月丈二

●参加対象者：自治体（県・市町村）の少子化対策・結婚支援・地域活性化担当者

美作県民局担当者からのコメント

岡山県では、平成29年からマッチングシステム「縁むすびネット」の運営を開始し、その他にも出会いイベント、セミナー等を通じて、希望する方への出会い・結婚支援を進めていますが、特に美作県民局管内は自然減・社会減の傾向が強く、若者・女性の流出が課題となっています。

そこで今回、日本最大級の婚活情報サイトを運営するオミカレと共に勉強会を実施し、婚活市場の現況や、自治体ができる工夫についてヒントを得ることで、若者のニーズに合った施策形成につなげてまいりたいと考えています。（美作県民局地域づくり推進課・高橋様）

今後のオミカレ：自治体と共に歩む「結婚支援のパートナー」として

株式会社オミカレは、2025年8月に岡山県と、若者の恋愛・結婚に対する前向きな意識醸成を目的とした「晴れ恋(ハート)晴れ婚プロジェクト」に関する連携協定を締結いたしました。

岡山県が推進する、民間のノウハウを活用した若者世代への「一歩踏み出すきっかけ作り」に対し、弊社が持つ国内最大級の婚活プラットフォームとしての知見やネットワークを余すことなく提供してまいります。



今回の勉強会は、その連携をより地域に根ざしたものにするための重要な一環です。今後は、美作地域をはじめとする各自治体が抱える課題に合わせた情報提供や、イベント設計を伴走支援していきたいと考えています。

官民が一体となり、誰もが自分らしく、一歩を踏み出せる結婚支援の実現を目指してまいります。

【関連情報】オミカレによる地方創生支援の取り組み

オミカレは全国の自治体へ婚活支援ノウハウを提供しており、鳥取県等での実績もございます。今回の岡山県との取り組みと併せ、弊社の広域的な活動事例としてご参照いただけますと幸いです。

【鳥取県×オミカレ】鳥取県内結婚支援のネットワーク強化へ！婚活イベント成功の「集客・企画の極意」を講演

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000020019.html

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）