甲府市上下水道局が、衛星データやAIを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューション「宇宙水道局」を導入

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人）は、衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューション「宇宙水道局」が山梨県甲府市上下水道局さまにて導入され、自治体での社会実装がさらに広がっていることをお知らせいたします。

日本の水道インフラが抱える社会課題

上水道の「水道管の老朽化」を背景に全国各地で大規模な漏水事故が相次いで発生しています。しかしながら、日本の水道管延長の約25.3％にあたる約18.9万kmの管路が法定耐用年数を超えており、現状の手法では経年管の点検・維持・修繕の実施に多額の費用を要するうえに、広域、かつ、短期間で行うことは困難とされています（出典：日本水道協会「水道統計」令和５年度）。さらに今後は、少子高齢化・人口減少により料金収入や職員数の減少が見込まれるため、問題は深刻さを増す一方です。天地人は衛星データを活用し、これらの課題解決に寄与したいと考えています。

甲府市の水道事業の取り組みのご紹介

甲府市は、北部の山岳地域が秩父多摩甲斐国立公園の主峰金峰山を頂に持つ重要な水源かん養保安林に指定されており、主要河川である荒川上流域には渓谷美日本一の御岳昇仙峡が広がっているため、豊かな自然環境に恵まれています。水源は、荒川の表流水と昭和町、旧中道町の地下水を活用しており、安全でおいしい水の供給を支える基盤となっています。

甲府市上下水道局では、子や孫の時代にも「水」を通じた潤いのある生活環境を安定的に提供し続けるため、「甲府市上下水道事業経営戦略2025」を策定し、中長期的な視点に立った計画的・効率的な事業経営を行っています。また、脱炭素化と地域課題の解決を同時に実現するGX（グリーントランスフォーメーション）を積極的に推進し、水道GLP（水道水質検査優良試験所規範）の認定を取得するなど、環境と使用者であるお客様に配慮した取り組みを進めています。

「宇宙水道局」は、漏水発見の効率化や調査範囲の絞り込み、業務のDX化を通じて、甲府市の次世代につながる水道経営に貢献してまいります。

甲府市上下水道局さまのコメント

本市では、漏水による水道水の経済的損失や道路陥没・大規模断水を未然に防ぐため、地上漏水の迅速な修繕を行うとともに、計画的な漏水調査を実施してきました。しかし、漏水調査による修繕件数は伸び悩んでおり、有収率への成果は得られておらず、更なる有収率向上には、微量な地下漏水を如何に発見し、すみやかに修繕へと繋げていくかが重要であるとの判断に至りました。

今回、採用した人工衛星とAI技術を活用した漏水リスク評価システムにより、漏水リスクが高い地域を絞り込むことが可能となり、効率的な漏水調査が実施できるとともに、老朽化が進む管路において優先的な更新が必要な箇所の選定にも活用できることとなります。

これにより、老朽化した水道管の早期修繕と的確な更新が進み、有収率の向上につながることが期待されます。

「宇宙水道局」について

「宇宙水道局」は、衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューションです。

1. 漏水リスク診断に基づく音聴調査支援

衛星データを活用した数メートル単位での管路のリスク診断により、高い解像度で現在・近未来の漏水のリスクの把握が可能です。また用途に応じて、メッシュ単位での漏水リスク診断にも対応します。漏水する可能性が高いエリアを絞り込むことで、優先的に調査すべき場所を簡単に見つけられ、効率的な維持管理を実現します。



2. 地域特性に応じた水道管の管路の更新計画策定支援

管路診断結果に基づく「健全度」（漏水リスク診断結果）と、一般住宅から重要給水施設（病院、学校、避難所など）まで、あらゆる施設や暮らしへの影響を包括的に考慮した「重要度」を組み合わせて評価することで複数の「更新優先シナリオ」を作成します。平時の漏水リスクを重視するシナリオや、災害時の社会的影響を重視するシナリオなど、地域課題や目的に応じた柔軟な設定が可能です。環境の変動を考慮したシナリオを通じて、各管路の更新優先順位を合理的かつ透明性をもって決定することで、有用性の高い計画策定を支援します。

「宇宙水道局」の本質的な価値は、長年蓄積されてきた自治体のデータと最新の衛星技術を融合させることにあります。この融合から生まれる「漏水リスクの情報」という新たな視点により、従来の音聴調査や更新計画といったアプローチが進化すると考えています。

過去の英知と未来の技術をつなぐこの取り組みが、限られた資源でより大きな効果を生み出す新しい水道事業の実現となるべく今後も貢献してまいります。

