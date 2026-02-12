コールマン、「アルティメイトアイスクーラーII」発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下コールマン）は、長年アウトドア派の方々に支持されてきた定番ソフトクーラー「アルティメイトアイスクーラーII」シリーズにコンパクトな新サイズ「15L」と新カラーを追加し、リフレッシュした新たなラインナップを、2026年2月より順次発売します。

■ラインナップに「15L」と「アイスブルー」・「アイス」の2カラーが登場

コンパクトな新サイズ約15Lの「アルティメイトアイスクーラーII/15L」。新カラーの左）「アイスブルー」と右）「アイス」

「アルティメイトアイスクーラーII」は、2016年の発売以来、軽量かつ大容量で優れた保冷力が高く評価され、約10年もの長い間、多くのアウトドアや外遊びを楽しむ方々にご活用いただいてきました。

この度、従来モデルの「25L」と「35L」にコンパクトな「15L」が加わり全3モデルに、また、従来の「オリーブ」と「グレージュ」の2色展開に、「氷山を透かす青」に着想した「アイスブルー」と「透明感のある透き通った氷」から着想を得た「アイス」の2色が加わった全4色のラインナップにリフレッシュされました。

「アルティメイトアイスクーラーII」は、どのサイズも、どのカラーも、アウトドアのクーラーとしてだけでなく、スポーツや部活動、普段のお買い物時など、さまざまなシーンや幅広い用途でお使いいただける便利なソフトクーラーです。

■「アルティメイトアイスクーラーII」シリーズラインナップ

【新製品】〈アルティメイトアイスクーラーII/15L〉

新カラー 左）「アイスブルー」と右）「アイス」定番カラー左）「オリーブ」と右）「グレージュ」

〈アルティメイトアイスクーラーII/25L〉

〈アルティメイトアイスクーラーII/35L〉

■高保冷力が持続 コンパクトな「15L」は部活動やチームスポーツでも大活躍

冷気を逃がさず中身を取り出せるクイックサーブオープニングを採用。「15L」は携帯にも便利

「アルティメイトアイスクーラーII」シリーズは、厚さ約15mmの断熱フォームを使用しており、「15L」は約32時間、「25L」は約42時間、「35L」は約49時間と保冷力が高く（※）、1泊2日や2泊3日など宿泊を伴うアウトドアにも対応可能です。

中でも、新登場の「15L」は、保冷力が高いだけでなく、コンパクトで持ちやすいので、日常使いはもちろん、部活動やチームスポーツの試合や合宿など、お子様が携帯する飲料や補食の保冷に適しています。

さらに、「アルティメイトアイスクーラーII」シリーズは、トップ部分に、ジッパーを開けずに素早く中身を取り出すことができる「クイックサーブオープニング」を採用。外気にさらされる時間を短くし、内部の温度上昇を抑えることで、より長い保冷時間をキープさせます。お買い物の際の食材や飲料などの保冷はもちろん、デイレジャーやキャンプなどアウトドアでも安心して使用することができます。

※気温25±2℃/湿度35±5％の環境下でクーラーボックスの容量に応じて氷を敷き詰め、約-12℃のクーラーボックス内の温度が10℃を超えるまでを計測

■耐水圧25,000mmの丈夫な表生地で雨にも強い表生地は耐水圧25,000mmで水濡れに強いTPE加工素材

「アルティメイトアイスクーラーII」シリーズは、表生地に水濡れにも強い耐水圧25,000mmのTPE加工素材を採用しているので、ウォーターレジャーでも使用でき、雨などに濡れても大丈夫です。

抗菌ライナーは、取り外して丸洗いができるため、常に清潔な状態で使用可能です。中には、保冷剤だけでなく、直接氷を入れて冷やすこともできます。また、使用後、折りたたんでコンパクトに収納できるのも便利です。

取り外しができる抗菌ライナーは丸洗い可能で衛生的。中に直接氷を入れてもOK便利な小物収納用ポケット付きコンパクトに折りたためて収納が楽

■軽量でコンパクト ハードクーラーに負けない収納力も

「アルティメイトアイスクーラーII」シリーズは、高い保冷力をキープし軽量でコンパクトに折りたためるだけでなく、ハードクーラーにも負けない収納力を備えています。「15L」は500mlペットボトルを最大12本、「25L」は500mlペットボトルを最大20本、「35L」は2Lペットボトルを最大9本収納することが可能です（※）。

※国内の一般的な500ml、2Lのペットボトルを想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合があります

左）「アルティメイトアイスクーラーII/15L」500mlペットボトルを最大12本収納可能 中央）「アルティメイトアイスクーラーII/25L」500mlペットボトルを最大20本収納可能 右）「アルティメイトアイスクーラーII/35L」2Lペットボトルを縦に最大9本収納可能

さらに、「アルティメイトアイスクーラーII」シリーズは、ハードクーラーと併用する際、ハンドルスリーブをハードクーラーのハンドルに固定することが可能なので、重い荷物でも簡単に運搬できます。また、ショルダーバッグとして肩にかけて使用することもでき便利です。

ハードクーラーとの併用に便利なハンドルスリーブつき「アルティメイトアイスクーラーII」シリーズはショルダーとしても使用可能。（左から「15L」、「25L」、「35L」）

