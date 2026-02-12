株式会社MAKERSとのオフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ


本契約締結に伴い、サンロッカーズ渋谷各広報物に「uFit(R)」のロゴを掲載いたします。



■株式会社MAKERS コメント
この度、B.LEAGUEのトップチームであるサンロッカーズ渋谷とオフィシャルサプライヤー契約を締結できたことを、大変光栄に思います。
uFitは「一人一人にあった本格ケアで、人生をベストパフォーマンスに」というパーパスのもと、アスリートや一般の方々が快適に、健康な日々を送れるよう商品を通してサポートしてまいりました。
今回のパートナーシップを通じて、選手やファンの皆さまにより良いケア・コンディショニング体験をお届けできるよう、全力で取り組んでまいります。GO！SUNROCKERS！

■会社概要
会社名： 株式会社MAKERS
所在地： 東京都渋谷区円山町5-5　渋谷橋本ビル6階
代表者： 林 慧亮
URL： 　https://ufit.co.jp/(https://ufit.co.jp/)


■掲出ロゴ




■掲出箇所
サンロッカーズ渋谷各広報物



■サンロッカーズ渋谷について


プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。


1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。


2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。


なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。



クラブ名：　　　サンロッカーズ渋谷


ホームタウン：　東京都渋谷区


ホームアリーナ：青山学院記念館


URL：　　　　　https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)


運営会社：　　　株式会社サンロッカーズ