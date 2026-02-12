株式会社MAKERSとのオフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ

本契約締結に伴い、サンロッカーズ渋谷各広報物に「uFit(R)」のロゴを掲載いたします。

■株式会社MAKERS コメント

この度、B.LEAGUEのトップチームであるサンロッカーズ渋谷とオフィシャルサプライヤー契約を締結できたことを、大変光栄に思います。

uFitは「一人一人にあった本格ケアで、人生をベストパフォーマンスに」というパーパスのもと、アスリートや一般の方々が快適に、健康な日々を送れるよう商品を通してサポートしてまいりました。

今回のパートナーシップを通じて、選手やファンの皆さまにより良いケア・コンディショニング体験をお届けできるよう、全力で取り組んでまいります。GO！SUNROCKERS！





■会社概要会社名： 株式会社MAKERS所在地： 東京都渋谷区円山町5-5 渋谷橋本ビル6階代表者： 林 慧亮URL： https://ufit.co.jp/(https://ufit.co.jp/)■掲出ロゴ

■掲出箇所

サンロッカーズ渋谷各広報物

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ