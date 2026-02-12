【無料オンライン】医療機関でのビックデータの活用・解析を実現したい方に向け、医療オープンデータ活用セミナーを2026/2/25(水)、3/25（水）に開催

写真拡大

フロッグウェル株式会社


最近では、ビジネスにおけるビックデータの活用が当たり前のようにになりつつあります。特に医療に関するデータも「オープンデータ」として無料で公開されており、さまざまな活用方法が考えられます。



医療系オープンデータとは、人口動態調査や、患者調査、病床機能報告など多岐にわたります。医療系オープンデータを活用して、経営戦略に活かしていきたいと考えている方も少なくありません。



しかし多くの病院では、深刻な人員不足やデータ活用人材の不足などの理由で、なかなか活用まで実現できていないというのが実情です。



そこで今回、病院マスタを提供するフロッグウェルは、厚生労働省から公開された医療オープンデータを独自に加工し、各医療機関に向けて必要なデータを活用できるようにセミナーを開催いたします。



医療機関でのビックデータの活用・解析や、人的リソースの管理を適切に行いたいと考えている方にオススメのセミナーです。



お気軽にお申込みください。

＜セミナーの概要＞


◆セミナータイトル
『医療オープンデータについてとその活用方法』



◆開催日時


2026/2/25（水）16:00-17:00


2026/3/25（水）16:00-17:00



◆対象者


製薬・医療業界関係者様（医療機器メーカー様・販売会社様なども対象となります）



◆プログラム概要


3種類のオープンデータはどのようなものか


医療業界の方がどのように活用ができるのか


活用する上で考慮しないといけないこと



◆開催場所


オンライン



◆料金


無料

申し込みはこちらから！


https://frogwell.co.jp/seminar_read/opendata/



【会社概要】


会社名：フロッグウェル株式会社


代表者：小谷 直也


設立：2010年5月


所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階



◆事業内容


・メーカー、販売会社向けシステム構築


・Salesforceソリューション開発、導入支援


・データ分析及びコンサルティング


・医療関連データ収集、加工



◆所属団体


・MD-Net賛助会員


・ジャパン・クラウド・コンソーシアム