【無料オンライン】医療機関でのビックデータの活用・解析を実現したい方に向け、医療オープンデータ活用セミナーを2026/2/25(水)、3/25（水）に開催

最近では、ビジネスにおけるビックデータの活用が当たり前のようにになりつつあります。特に医療に関するデータも「オープンデータ」として無料で公開されており、さまざまな活用方法が考えられます。

医療系オープンデータとは、人口動態調査や、患者調査、病床機能報告など多岐にわたります。医療系オープンデータを活用して、経営戦略に活かしていきたいと考えている方も少なくありません。

しかし多くの病院では、深刻な人員不足やデータ活用人材の不足などの理由で、なかなか活用まで実現できていないというのが実情です。

そこで今回、病院マスタを提供するフロッグウェルは、厚生労働省から公開された医療オープンデータを独自に加工し、各医療機関に向けて必要なデータを活用できるようにセミナーを開催いたします。

医療機関でのビックデータの活用・解析や、人的リソースの管理を適切に行いたいと考えている方にオススメのセミナーです。

お気軽にお申込みください。



＜セミナーの概要＞

◆セミナータイトル

『医療オープンデータについてとその活用方法』

◆開催日時

2026/2/25（水）16:00-17:00

2026/3/25（水）16:00-17:00



◆対象者

製薬・医療業界関係者様（医療機器メーカー様・販売会社様なども対象となります）



◆プログラム概要

3種類のオープンデータはどのようなものか

医療業界の方がどのように活用ができるのか

活用する上で考慮しないといけないこと



◆開催場所

オンライン

◆料金

無料



申し込みはこちらから！

https://frogwell.co.jp/seminar_read/opendata/

【会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム