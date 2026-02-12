【ロンハーマン ジュエリー】2月25日(水)～3月31日(火)の期間、阪急うめだ本店１階にてリミテッドショップをオープン！

株式会社リトルリーグ

このたび、2026年2月25日（水）～3月31日（火）の期間、ロンハーマンがキュレートするジュエリーショップ〈Ron Herman JEWELRY/ロンハーマン ジュエリー〉の期間限定ショップを、阪急うめだ本店1階にオープンいたします。





新たなジュエリーと出逢えるわくわくした気持ちや、肌にのせた時に感じるパワーと高揚感を、より多くの方に楽しんでいただきたい――そんな想いから実現いたしました。イベント期間中は、シンプルでラグジュアリーなリゾートスタイルのジュエリーを展開する〈SAN MARE/サンメイア〉、ヨーロッパにアメリカの伝統的なジュエリーを広めたパイオニア〈HARPO/ハルポ〉、そしてNY発のファインジュエリーブランド〈MIZUKI/ミズキ〉によるイベントも開催いたします。さらに、〈RH jewelry/ロンハーマン ジュエリー〉からは、ネイティブアメリカンジュエリーを貴石でモダンに蘇らせた一点もののジュエリーをはじめ、LA発のリンク構造「ギャラクシーリング」で知られる、重ね着け自在なファインジュエリーブランド〈Spinelli Kilcollin/スピネリキルコリン〉も展開いたします。

〈SAN MARE〉 New Collection

2 月 25 日（水）～3月2日（火）までの期間、〈SAN MARE〉をクローズアップで展開。定番アイテムに加えて、ブランド初お披露目となる蝶とクローバーモチーフの新作ジュエリーを、いち早くご紹介いたします。選び抜かれたダイヤモンドを贅沢にあしらったラッキーモチーフが、身に着ける人の日常にさりげない高揚感と特別感を添えます。



イベント期間中は、SAN MAREのジュエリーをご購入いただいたお客様限定で、ジュエリーを華やかに纏うためのコスメライン「SAN MARE beauty」のトリートメントオイルを特典としてご用意しております。

ジャスミンやイリス、ベルガモットなど、うっとりする香りをまとった、全身にお使いいただけるオイルです。※ノベルティは先着順となります。

〈HARPO〉 Native American Jewelry

洗練された審美眼によって選び抜かれたナバホ族やズニ族などのジュエリーを展開している、パリ発のネイティブアメリカンジュエリーブランド〈HARPO〉からは、3月4日（水）～3月17日（火）の期間、シルバージュエリーを幅広くラインナップいたします。



本イベントのためだけに買い付けた、ターコイズをはじめとするさまざまな素材を用いたネックレスやピアス、バングル、リングも登場。シンプルながら存在感を備えたデザインが、装いのさりげないアクセントとして活躍いたします。

〈MIZUKI〉CANDY COLLECTION

パールを原点に、繊細でフェミニンな中にエッジをブレンドしたデザインで世界中の女性から愛されている〈MIZUKI〉からは、3月18日（水）～3月31日（火）の期間、SEA OF BEAUTYが贈る新作「CANDY COLLECTION」を展開。ホワイト、ゴールド、グレー、それぞれ異なる個性をもつカラーパールが出会い、キャンディのように軽やかで甘く洗練された輝きを生み出します。



そのほかにも、日常にそっと寄り添いながら一瞬で心にときめきをもたらすジュエリーをラインナップ。オフィスや大切なオケージョンシーン、週末のリラックスした時間にも自然になじみ、飾りすぎない上品さとさりげない高揚感を同時に叶えます。

〈RH jewelry〉 Native American Jewelry

〈RH jewelry〉からは、2月25日（水）より新作アイテムが登場。受け継がれてきたネイティブアメリカンジュエリーの一部を、ルビーやサファイヤ、エメラルド、ペリドットなどの貴石へ石替えし、モダンに蘇らせました。貴石をあしらい新たな輝きを放つ、すべて一点もののジュエリーです。



あなただけのジュエリーとの出会いをお楽しみください。

ロンハーマンがキュレートするジュエリーショップ〈Ron Herman JEWELRY〉。 ジュエリーのスタイリングの可能性は無限大。 大切な日から何気ない日常まで寄り添いそっと力をくれる――そんな特別なジュエリーを集めた専門ショップです。



世界中からセレクトした他ではなかなか出逢えないブランドや、特別に作られたコラボレーションピースをはじめ、ファインジュエリーからネイティブアメリカンジュエリーまで、幅広く展開いたします。



ジュエリーを身につけるあなたの日常が、より自信に満ち、いっそう煌めきますように。

【Ron Herman JEWELRY Brand Lineup】

HARPO

HOORSENBUHS

MIZUKI

RH jewelry

SAN MARE

Spinelli Kilcollin

【Ron Herman JEWELRY LIMITED SHOP】

期間：2/25（水）～3/31（火）

住所：大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店1階 アクセサリー期間限定ショップ

営業時間：10時-20時

問い合わせ先：06-6361-1381（大代表）

ロンハーマン公式サイト(https://ronherman.jp/)

ロンハーマン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)

◆2/25（水）20：30～ロンハーマン公式インスタグラムアカウントにて、ライブ配信いたします！