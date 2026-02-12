【アーカイブ動画プレゼント】「長く働ける職場を見つけたい」　求人から「会社の空気」を読み解く方法 【無料／オンライン】

株式会社キズキ- 周りの人はみんな働いているのに、私だけ何もしていない- 貯金が減っていく通帳を見るのが怖い- 親に今の自分の状況を伝えられない- 働かないといけない。でも、怖い

こんな悩みを抱えていませんか？

一度、人間関係や激務でメンタルを崩してしまうと、「また同じことを繰り返すのではないか」という不安や、再就職への恐怖は計り知れません。

でも、安心してください。 あなたが今まで短期離職を繰り返したり、長く働けなかったりしたのは、あなたがダメな人間だからではありません。 あなた自身が、その職場の「空気（カルチャー）」や「求められる動き」と合っていなかっただけなのです。

自分にとっての“地雷”を知り、求人票の行間から「本当の職場環境」を読み解く「求人読解力」さえ身につければ、リスクは劇的に回避できます。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は2026年2月10日（火）に開催した、一般雇用枠の中で安全に長く働き続けるための、求人票の「正しい読み方」を解説したオンラインセミナーの様子を収めたアーカイブ動画を配信いたします。

メンタル×キャリアのプロと一緒に、「がむしゃらに頑張る」のではなく「自分のキャラクターに合った場所」を戦略的に選ぶ視点を学びましょう。

プログラム内容～その求人、あなたの「性格」に合っていますか？～

本動画では、転職サイトや求人票に書かれている「企業からのメッセージ」を正しく翻訳し、あなたのキャラクターとマッチするかを見極める技術を学びます。

実は、多くの人が「条件（給与・場所）」や「聞こえの良い言葉（未経験歓迎など）」だけで応募し、入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しています。

しかし、求人票の文章には、その会社の「社風」や「求めている人物像」が色濃く反映されています。

例えば、求人票によくあるこんな言葉。あなたは「良いこと」だと思っていませんか？

- 裁量権が多い- 圧倒的に成長できる- アットホームな職場

実はこれらこそが、あなたにとっては、避けるべき“地雷”かもしれません。

- 「裁量権」＝マニュアルがなく、自分で全て判断しなければならない≒パニックになる- 「成長」＝高いノルマや、常に変化を求められる≒プレッシャーで潰れる- 「アットホーム」＝濃密な人間関係や飲み会が強制される≒逃げ場がない

「静かにコツコツ働きたい人」にとっての優良求人はどんな言葉で書かれているか？「マニュアル通りに進めるのが得意な人」が選ぶべき職種キーワードは？

本動画では、具体的なキーワードを例に挙げながら、あなたにとって「応募してはいけない会社」と「狙い目の会社」の見分け方のヒントをお伝えします。

登壇者紹介

杉浦安季（すぎうらあき）

キズキビジネスカレッジ（KBC） 関西エリアマネージャー

ADHD当事者。1992年生まれ、愛知県出身。南山大学 外国語学部英米学科 卒業（ロンドン大学への1年間留学経験あり）。HRTech業界・Webマーケティング業界にて7年間の法人営業経験あり。TOEIC985点（990点満点）、英検1級、ITパスポート試験合格。

大学卒業後、株式会社インテリジェンス（現・パーソルキャリア株式会社）に入社。入社後はインテリジェンスビジネスソリューションズ（現・パーソルプロセスア＆テクノロジー株式会社）に出向し、システムサービスの法人営業担当として4年間従事後、セールスリーダーに昇格。営業活動のマニュアル作成や社員採用・育成などに携わる。

2020年4月、ITベンチャーである株式会社Reproに転職。自社サービスの海外展開に向けた営業、サービス運営の仕組みづくり、ツール導入顧客のマーケティングのコンサルティングに従事。2020年10月、フリーランスとして独立。

株式会社キズキの法人連携事業部立ち上げに携わる。

2022年10月、KBC大阪校の就労支援担当に就任。半年で約10名の就職を支援。2023年4月、KBC大阪校のマネージャーとしてキズキに正式に入社、その後関西エリアの責任者となる。

イベントアーカイブ動画視聴概要

視聴期間：2026年3月15日（日）23:59まで

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

イベントアーカイブ動画視聴の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

「ちゃんとした会社」じゃなくていい。 「有名な会社」じゃなくていい。

あなたが、夜ぐっすり眠れる会社。 あなたが、自分のままで呼吸ができる会社。

そんな場所は、必ずあります。 一人で抱え込まず、一緒に「作戦」を立てましょう。

「働いていない自分」を卒業し、穏やかな日常を取り戻したい方は、ぜひご視聴ください。

本動画の内容に関する注意事項

本アーカイブ動画には、講演当日にご参加いただいた方を対象に実施した「特別相談会」のご案内および内容が一部含まれております。

なお、アーカイブ動画のみをご視聴の方を対象とした特別相談会は実施しておりません。あらかじめご了承ください。

