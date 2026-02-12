スタンプアートで人気の「いろもよう わらべ」に待望の新色！落ち着いた雰囲気でトレンドの“くすみカラー”5色が登場！ミニサイズのスタンプパッド「いろもよう わらべ」新色5色を発売

シヤチハタ株式会社

ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタ株式会社※（代表取締役社長 舟橋正剛 本社：愛知県名古屋市）は、この度、スタンプアートに最適なスタンプパッド「いろもよう」のミニサイズ「いろもよう わらべ（全29色）」に新色5色を追加し2026年3月2日（月）より発売します。

※社名表記は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。

「いろもよう わらべ」は、2022年11月より販売している、日本の多彩な伝統色から生まれたスタンプパッドシリーズ「いろもよう」のミニサイズです。シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれた油性顔料系インキや、極細繊維の盤面表布を採用したことにより、繊細な模様も鮮明に表現でき、消しゴムはんこやゴム印を使ったスタンプアート作品づくりにぴったりの商品としてご好評をいただいています。

この度発売する新色は、2024年に「いろもよう」で登場し、トレンドの“くすみカラー”として大きな反響を呼んだ「琥珀色（こはくいろ）」「鬱金色（うこんいろ）」「麹塵色（きくじんいろ）」「舛花色（ますはないろ）」「亜麻色（あまいろ）」の5色です。古来より続く、季節や暮らしを彩ってきた深みのある色彩が便利なミニサイズにも仲間入り。多彩なカラーバリエーションを使って、作品づくりを思いのままにお楽しみください。

●商品イメージ●商品特徴- シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれた油性顔料系インキを採用。スピーディーな乾燥時間に加え、色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。- 極細繊維の盤面表布の採用により耐久性に優れ、盤面に軽く押すだけで鮮明な印影が得られます。- 印面についたインキは水で湿らせたティッシュ等で拭き取ることができます。シートタイプで使いやすい「スタンプインキ・クレンジングシート（品番：GE-CS1）」もオススメです。- フタを開けたままでも、パッドは乾燥しません。- スタンプパッドは重ねて保管できます。- 盤面の角を使って、スタンプの細かい部分を塗り分けて押すことができます。盤面サイズ：25×25mm■いろもようシリーズ専用インキ（ヘラ付き）容量：8ml 各\495（税込価格）●標準小売価格●いろもよう わらべ ラインナップ（全34色）

＜商品に関する消費者の方のお問い合わせ先＞

シヤチハタお客様相談室

TEL：052-523-6935