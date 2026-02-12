低刺激性化粧品『ノブ』の機能性スキンケア「ノブプラス」から、角質ケア後のお肌のために開発した、紫外線・乾燥からまもる「日中用保護クリーム」発売

2026年2月12日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社：東京都港区）の臨床皮膚医学に基づいてスキンケアを考える低刺激性化粧品ブランド『ノブ』の「ノブプラスシリーズ」から、角質ケア後のお肌を紫外線・乾燥からまもる「プロテクトベール ＵＶ」を発売いたします。

「ノブプラスシリーズ」は2024年2月に誕生した、美容皮膚科学研究から生まれた美しいお肌へ導く機能性スキンケアです。古い角質を取りのぞき角層をやわらかくととのえ、アミノ酸※1やビタミン※2などの保湿成分を補給し、お肌を保護します。

「プロテクトベール ＵＶ」は、紫外線や乾燥からお肌をまもり、うるおいを与え透明感とつやのあるお肌へ導く、トーンアップ効果*のある日中用保護クリームです。プロテクトベール処方によって、遮光（UVカット効果/ＳＰＦ４０ ＰＡ＋＋＋＋）と水分を閉じ込めて保護するスキンケア効果、トーンアップ*・毛穴カバーのメイクアップ効果を兼ね備え、しっとりやわらかなベールでつつまれているような、軽い使い心地が続きます。

ピーリングなどの角質ケアをおこなっている方に、お肌を心地よくととのえるためにお使いいただきたいアイテムです。

【開発背景】

弊社の調査によると、20～50代女性の２人に１人は顔の“角質ケア”に興味がある*ことがわかりました。角質ケア後の美しいお肌をサポートするためには、紫外線・乾燥から保護することが大切です。そこで、ＵＶカット効果と水分を閉じこめる効果、さらにお肌を美しく見せるメイクアップ効果の３つを有する日中用保護クリームを発売します。

【商品特長】

角質ケア後のお肌のために開発した、 遮光・スキンケア・メイクアップの機能がひとつになった日中用保護クリームお肌を保護し、美しく見せるプロテクトベール処方

紫外線をカットし、水分を閉じ込めて保護します。

お肌を明るくトーンアップ*し、毛穴をカバーして美しく見せます。

明るいお肌に仕上がる ブライトベージュの色み●ＵＶカット

紫外線散乱剤のみを使用した、ノンケミカル処方（紫外線吸収剤不使用）。

日常生活での紫外線対策に適したＳＰＦ４０ ＰＡ＋＋＋＋です。

●水分を閉じ込める

皮膚保護成分を配合。乾燥しがちなお肌にうるおいを閉じ込めて、日中のお肌をまもります。

スクワラン※4

●トーンアップ*・毛穴カバー

透明感が不足し、毛穴が気になるお肌のために2種のパウダーを配合。

お肌を自然にトーンアップ*し、毛穴をカバーします。

トーンアップパウダー※5 ソフトフォーカスパウダー※6

仕上がりイメージ（仕上がりには個人差があります）

美しいお肌のための保湿成分配合

ビタミンC誘導体※7 ビタミンE※8 ヒアルロン酸Ｎａ

うるおいを与え、透明感とつやのあるお肌へ導きます。

心地よい使用感

しっとりやわらかなベールでつつまれるような使い心地が続きます。

石けんで落とせる

角質ケア後のお肌を考え、洗顔料でやさしく落とせる処方です。

○紫外線吸収剤不使用 ○無香料

●パッチテスト済み ●スティンギングテスト済み ●アレルギーテスト済み

●光アレルギーテスト済み ●ノンコメドジェニックテスト済み

※すべての方に、アレルギーが起こらない、コメド（にきびのもと）ができないわけではありません。

【こんな方におすすめ】

●ピーリング洗顔料などで角質ケアをしている

●お肌に透明感・つやが欲しい

●毛穴の目立ちが気になる

【企画担当者のコメント】

『ノブ』企画担当 茂木沙織

今回発売する日中用保護クリームは、「角質ケアで美しいお肌を

目指す方をサポートしたい」という想いで企画いたしました。

角質ケアというと、古い角質を取りのぞくことに目が向きがちですが、その後のお手入れも重要です。角質ケア後のととのったお肌から、紫外線や乾燥によってうるおい・透明感・つやが失われないよう、“保護”することが美しいお肌への近道だと考えています。

紫外線・乾燥からの保護効果はもちろんのこと、毎日心地よく使えるようべたつきやむらのない、なめらかな塗り心地にこだわって、

処方開発担当者と何度も相談し試作を重ねて開発いたしました。

角質ケアを続けている方にも、これから始める方にも

ぜひ手に取っていただけたらうれしいです。

より高い美容効果を目指し皮膚科学研究から生まれたスキンケア「ノブプラス」

ノブプラスは、美容皮膚科学研究から生まれた、美しいお肌へ導く機能性スキンケアです。

ピーリング洗顔を中心とした本格的な角質ケアを、ご自宅で体感いただけます。

ノブプラスは、古い角質をとりのぞくだけでなく、その後のお手入れも、とても大切にしています。

古い角質をとりのぞき角層をやわらかくととのえ、アミノ酸※9やビタミン※10などの保湿成分を補給し、お肌を保護します。このステップは、美容皮膚科学研究の知見から生まれました。

ピーリング：肌表面の古い角質を洗い流す * メイクアップ効果による

*「あなたご自身に関するアンケート」2025年10月 自社調べ n=5,915

※1 ベタイン、セリン、グリシン、アルギニン、アセチルヒドロキシプロリン（すべて保湿成分）

※2 ビタミンＡ：レチノール、レチノイン酸トコフェリル、ビタミンＢ：リボフラビン、ピリドキシンHCl（すべて保湿成分） ※3 古い角質による ※4 皮膚保護成分 ※5 マイカ、酸化チタン ※6 シリカ、(ジメチコン／ビニルジメチコン)クロスポリマー ※7 パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ ※8 トコフェロール ※9 ベタイン、セリン、グリシン、アルギニン、アセチルヒドロキシプロリン（すべて保湿成分） ※10 ビタミンＡ：レチノール、レチノイン酸トコフェリル、ビタミンＢ：リボフラビン、ピリドキシンHCl（すべて保湿成分）

■ノブ ブランドサイト：www.nov.jp(https://noevirgroup.jp/nov/brand/default.aspx)

■ノブ オンラインショップ：https://noevirgroup.jp/nov/

