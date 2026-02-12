【ティファニー】アイコニックなパイヨン エナメル バングルを再解釈し、芸術性と卓越した時計製作の伝統を讃えるエナメル ウォッチを発表

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インクパイヨン エナメル バングルを再解釈したエナメル ウォッチ

ティファニーは、ジャン・シュランバージェのデザインに宿るレガシーを探求し再解釈する中で、

「エナメル」ウォッチを発表します。3 つのバリエーションで登場するこの新作コレクションは、

1962 年にジャン・シュランバージェがデザインしたジュエリー コレクションから着想を得てい

ます。ダイヤモンドを散りばめた文字盤は、ティファニー ブルーのパイヨン エナメルまたはホ

ワイト エナメルで装飾された回転リングと、コレクションの象徴である18K イエローゴールドの

クロスステッチ モチーフで縁取られています。数量限定で製作されるこのウォッチは、18K ホワ

イトゴールド製とイエローゴールド製の36mm ケースが揃います。

ティファニーのエナメル工芸の伝統は、1870年代にまで遡ります。1878年のパリ万国博覧会において、初の自社製エナメル作品である豪華なデザート プレート セットを展示し、ティファニーの工房では、宝石職人、金細工師、銀細工師と共に職人たちが多彩なエナメル技法を習得していました。七宝焼き、フリンケ（繊細なギョーシェ彫りに透明のエナメルを施す技法）、グライザイユ（限られた色調で絵画的な陰影を表現する技法）など様々な技法を用いて、花瓶、ブローチ、クロック、ウォッチなど幅広いアイテムに用いられました。ザ ティファニー アーカイブには、19世紀末に製作されたエナメルと貴石を用いたシャトレーンやラペル ウォッチのシリーズ、1889年の名作アップル ブロッサム ラペル ウォッチ、1920年代のアール デコ調テーブル クロックのコレクションなどが所蔵されています。1962年、ジャン・シュランバージェはハイジュエリーにおいて、ほぼ忘れ去られたパイヨン エナメル技法を復活させました。彼が創り出した鮮やかな色彩と一目で記憶に残るエナメル作品は、20世紀のジュエリーデザインを象徴する傑作として認知されています。

卓越した技術と芸術性を求められる工芸であるパイヨン エナメルは19世紀に発展し、その独自の美しさにもかかわらず、20世紀半ばには途絶えていました。シュランバージェがジュエリーデザインを通じてこの技法を蘇らせてから数十年経った現在でも、この緻密で手間のかかる技法を熟達した職人はごくわずかです。その工程は、まずエナメル職人が、金箔または銀箔のシートで形成された小片をカットし、装飾する素材の表面に配置します。次に半透明な色味を持つエナメル層を施し、高温で焼成します。この三段階の工程を、理想の色彩を追求するため、幾層も繰り返します。

シュランバージェによるパイヨン エナメル デザインの中でも最も有名なのは、1962年に誕生したクロワジヨン バングルです。世界的なスタイルリーダーたちが腕に複数重ねて着用したことで広く知られるようになりました。特徴的なクロワジヨンのモチーフは、18Kイエローゴールドによるクロス ステッチと直線のステッチを交互に配したもので、フランスのアルザス地方でテキスタイルメーカーを営んでいた名家に生まれた彼のルーツに着想を得ています。尊いもの同士を繋ぎ合わせるクロスステッチは、育まれる愛を象徴しています。

エナメル ウォッチの文字盤は2つのセクションで構成されています。中央にはダイヤモンドがセットされた固定式ディスク、そして外周にはクロワジヨン バングルをミニチュアで再解釈したアウターリングが配されています。12個のクロスステッチは時を表しますが、通常の時標と異なり、手首の動きに沿って自由に回転し、シュランバージェの遊び心あふれるデザインアプローチを捉えた、機知に富んだ造形です。ダイヤモンドとの対比を成す18Kイエローゴールドの針は、クロスステッチのイエローゴールドと調和を奏でています。

回転リングの製作には、複雑で手間のかかる工程に、合計65時間を要します。エナメル加工に55時間、ゴールドステッチの手作業による製作と装飾に10時間が費やされます。ティファニー ブルーのリングには、金箔または銀箔を配置し、エナメルを塗布し、高温で焼成するという3段階のパイヨン エナメル技法が最大3回繰り返され、理想的な深みと豊かな色彩を実現し、比類なき輝きを放つ光沢が生まれます。

ダイヤモンド セッティングにおけるティファニーの伝説的な卓越性を体現するこのウォッチは、ケースと文字盤中央ディスクに様々なサイズのラウンドブリリアントカット ダイヤモンドをスノーセッティングし、金属の露出を最小限に抑え、ほぼ途切れることのない光の広がりと反射を生み出しています。文字盤中央には204石のダイヤモンド、36mmケースには366石のダイヤモンド（合計約3カラット）がセットされています。

ケースバックにはジャン・シュランバージェのフローラル アロー ブローチに着想を得たサンバースト模様が刻まれ、14石のダイヤモンドがセットされています。デザインに調和したプッシュボタンで、スイス製高精度クォーツムーブメントによる時刻表示を調整します。

エナメル ウォッチに合わせたアリゲーターストラップには、43石のラウンドブリリアントカット ダイヤモンドをセットした18KイエローゴールドまたはホワイトゴールドのTバックルで留められます。ハイジュエリーモデルは、18Kホワイトゴールドケースにティファニー ブルー エナメルを施し、さらに666石（合計4.48カラット）のダイヤモンドをセットした18Kホワイトゴールドのフルパヴェ ブレスレットを纏います。

商品情報

o ケース幅：径36mm

o 機能：時と分

o 素材：18K イエローゴールド/18K ホワイトゴールド（ケース）、18K イエローゴールド（針）

o 文字盤：ダイヤモンド（センターディスク）、エナメル/12個のクロスステッチ/12個の直線のステッチ（アウター回転リング）

o ダイヤモンドの合計：613石（合計4カラット以上）

・ケース：スノーセッティングによるラウンド フルカット ダイヤモンド366石（合計2.94カラット）

・文字盤：スノーセッティングのダイヤモンド204石

・Tバックル：ラウンド フルカット ダイヤモンド43石

o フル ダイヤモンド モデル：ダイヤモンド1,236石（合計8.38カラット）

・ダイヤモンド ブレスレットダイヤモンド666石（合計4.48カラット）

o ケースバック：サンバーストのデザインをエングレービング、ダイヤモンド14石

o ムーブメント：スイス製高精度クォーツムーブメント

o ストラップ：ティファニー ブルー アリゲーター、ホワイト アリゲーター、18K ホワイトゴールド フルパヴェ ブレスレット

o 保証：5年間国際保証

o スイス製