＜Qoo10「トレーナー」販売数ランキング＞時代は「マルチユース」へ！

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、シーンを選ばず使いやすい自由自在なマルチユースアイテムと、Qoo10の「トレーナー」の販売数TOP5*を発表いたします。

シーンレスに着回す。今、選びたいマルチユースアイテム

ファッションの境界線がなくなりつつある中、今注目されているのは、ミニマルかつマルチにスタイリングできるアイテムです。仕事から休日、アクティブなシーンまで1着で幅広く対応できる高い着回し力は、クローゼットの省スペース化にも貢献。オーバーサイズをベースにしたリラックス感のあるシルエットと、ナチュラルカラーを中心とした落ち着いた色味で、主張しすぎない自分らしい“静かなおしゃれ”を叶えます。今期は、様々なアイテムとミックスマッチ出来るトレーナーやロングパンツ、トレンド感のあるスニーカーが支持を集めています。

そこで今回は、寒さが残る今の時期にも活躍する、マルチユースなアイテムを取り入れたコーデをご紹介します。

ドロップショルダートレーナー／ショップ名：BEIDELLI

ふんわりシルエットとやや短めの丈感で、スタイルアップとフェミニンさを両立する一枚。キャップとロングスカートを合わせてカジュアルガーリーに。URL：https://www.qoo10.jp/su/1456868057

ダブルタックワイドパンツ／ショップ名：GeeRA

ワイドシルエットながらフォーマルな印象も漂うパンツ。着回し力抜群のグレーは春色シャツとも好相性。小物で洗練されたオフスタイルに。URL：https://www.qoo10.jp/su/1456868081

プーマ Hストリート OG ローカットスニーカー／ショップ名：INSEOUL

旬のフラットスニーカーを、ミニスカート×白ソックスで韓国プレッピー風に。メッシュ素材で軽く、アクティブなシーンでも活躍の一足。

URL：https://www.qoo10.jp/su/1456868091

Qoo10「トレーナー」人気ランキング

コーデを選ばず、春先まで長く重宝するトレーナー。キレイめなデザインからラフに使えるカジュアルな一枚まで幅広くラインナップし、豊富なカラーバリエーションも魅力です。 Qoo10での販売数ランキングの調査結果を発表します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/896_1_53a529cd15114e80a739de53f7ec0a4d.jpg?v=202602121151 ]

*データ抽出期間：2025年12月14日（日）～2026年1月14日（水）

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「トレーナー」カテゴリーの各販売個数に基づいたランキングです。

オンオフ問わず大活躍！春まで長く愛用したい“万能トレーナー”

今回のQoo10の調査では、人気継続中のオーバーシルエットが上位に多くランクインしました。中でも、上品なシンプル柄や定番のプリント、そしてスリット入りなどの遊び心と実用性を兼ね備えたデザインが人気です。ジャケットを羽織ったキレイめスタイルから、小物を効かせたシーズンライクな装い、一枚で存在感を放つ個性的なコーデまで、TPOに合わせて自分らしく着こなせるような洗練されたデザインが注目を集めています。

【1位】型押し トレーナー／【1位】型押し トレーナー

ゆったりとしたシルエットに、スタイリッシュなケーブル編みの型押しが映える大人可愛い一枚。ボトムス選びに困らない長めの丈感。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1079822885

【２位】プリントスウェット／ショップ名：coca[MOVE店]

目を引くロゴプリントとゆとりのあるクルーネックが、リラックス感とすっきり見えを両立。軽くて柔らかい裏起毛素材で、暖かく快適な着心地。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1179929164

【３位】刺繍 スリット トレーナー／ショップ名：ClassicalElfクラシカルエルフ

滑らかな肌触りとハリ感が魅力のダンボールニット。サイドスリットと前後差のある着丈が、ベーシックな中にも抜け感とアクセントをプラス。URL：https://www.qoo10.jp/g/1022178655

【eBay Japan合同会社】

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :https://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。

予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan合同会社 Qoo10 サポートセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日休み）

TEL 050-5840-9100