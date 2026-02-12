保冷力6日以上！ハイパー氷点下クーラーシリーズ最高峰！「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド」2サイズ 新発売

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、保冷力抜群の「ハイパー氷点下クーラー」シリーズから、極厚断熱材とジッパーレス構造で、高い保冷力を実現したクーラー「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド」2サイズを、2026年1月29日(木)より新発売いたしました。

【 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド 55 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11628

【 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド 40 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11627

本アイテムは、LOGOSが誇る高機能クーラー「ハイパー氷点下クーラーシリーズ」から新登場した、極厚断熱材とジッパーレス構造で、シリーズ最高峰の保冷力を実現したモデルです。容量55Lと40Lの2サイズを展開します。

本体には50mmの極厚断熱材と立体断熱フタを採用しており、外部からの熱侵入をしっかりと遮断し、高い保冷力を実現します。また、ジッパーがなくワンアクションで開閉できる、LOGOS独自開発の「スリップリッド構造」により、フタの凸部と蓋の凹部がかみ合うことで高い密閉性を維持し、保冷力をさらに高めています。別売りの最強保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズと併用することで、6日以上氷が残るほどの圧倒的な保冷力を実現し、連泊のキャンプや真夏のアウトドアでも食材や飲み物をしっかり冷やし続けます。

形状は縦型のトールシルエットを採用しており、冷気が下に溜まりやすい構造を活かし、効率よく冷たさをキープして高い保冷効果を発揮します。また、底面積を抑えることで、車載時も幅を取らず省スペースで収納できます。さらに、ソフトとハードの長所を兼ね備えたセミハードシェル構造により、大型ながら重量は約5kgと軽量で、持ち運びもスムーズです。表面には太陽光を反射しやすいメタルシルバーカラーを採用し、直射日光下でもクーラー内部の温度上昇を抑え、保冷効果をサポートします。

使用時はフタを持ち上げるだけで簡単に開閉でき、フタ裏側のフックやバックルを使用して本体の縁や横に掛けて固定ができるため、フタが邪魔にならず、使用頻度の高いシーンでもストレスなく使用できます。さらに、複数の持ち手を配置しているため、運搬時も複数人で安定して持ち運ぶことができます。

「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド 55」は、約55Lの容量を確保し、2Lペットボトルを縦に12本と、別売りの氷点下パックXL(1200g)を4枚収納できます。

「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド 40」は、約40Lの容量を確保し、2Lペットボトルを縦に9本と、別売りの保冷剤氷点下パックL(900g)を4枚収納できます。

極厚断熱材とジッパーレスのスリップリッド構造を採用した、シリーズ最高峰の高保冷モデル「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド」2サイズを、BBQやキャンプなど、様々なアウトドアシーンにてぜひご活用ください。

・製品概要

LOGOSが誇る高機能クーラー「ハイパー氷点下クーラーシリーズ」から新登場した、シリーズ最高峰となる保冷力を実現したモデル。容量55Lと40Lの2サイズを展開。

本体には50mmの極厚断熱材と立体断熱フタを採用し、外部からの熱侵入をしっかりと遮断し、高い保冷力を実現。また、ジッパーがなくワンアクションで開閉できる、LOGOS独自開発の「スリップリッド構造」により、フタの凸部と蓋の凹部がかみ合うことで高い密閉性を維持し、保冷力をさらに高めている。

LOGOSの最強保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズと併用することで、6日以上氷が残る圧倒的な保冷力で、連泊のキャンプや真夏のアウトドアでも食材や飲み物をしっかり冷やし続ける。表面には太陽光を反射しやすいメタルシルバーカラーを採用し、直射日光下でもクーラー内部の温度上昇を抑え、保冷効果をサポート。

形状は、縦型のトールシルエットを採用することで冷気が下に溜まりやすい構造を活かし、効率よく冷たさをキープして高い保冷効果を発揮。また、底面積を抑え、車載時も幅を取ることなく省スペース収納が可能。さらに、ソフトとハードの長所を兼ね備えたセミハードシェルにより、大型ながら重量は5kgと軽量で、持ち運びもスムーズ。瓶などの割れ物も安心して持ち運びできる。

使用時はフタを持ち上げるだけで簡単に開閉でき、フタ裏側のフックやバックルを使用して本体の縁や横に掛けて固定ができるため、フタが邪魔にならず、使用頻度の高いシーンでもストレスなく使用可能。さらに、複数の持ち手を配置しているため、運搬時も複数人で安定して持ち運ぶことができる。

「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド 55」は、約55Lの容量を確保し、2Lペットボトルを縦に12本と、別売りの氷点下パックXL(1200g)を4枚収納可能。「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド 40」は、約40Lの容量を確保し、2Lペットボトルを縦に9本と、別売りの保冷剤氷点下パックL(900g)を4枚収納可能。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1036_1_86df0d9fef84472c44bfac770d55c2e2.jpg?v=202602121151 ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年1月29日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド」2サイズは、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド 55 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11628

【 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド 40 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11627

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

