CCCMKHDと湘南ベルマーレ、地域活性化のためのオフィシャルクラブパートナー契約を締結

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）と株式会社湘南ベルマーレ（本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長：大多和 亮介）が運営するJリーグ加盟のプロサッカークラブ「湘南ベルマーレ」は、クラブのホームタウンである湘南を中心とした地域の活性化を目的にオフィシャルクラブパートナー契約を締結いたしました。また、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）が運営する「湘南T-SITE」（神奈川県藤沢市）において、特設応援ブースでのグッズ販売をはじめ、イベントなどのコラボレーション企画を実施し、3社協業によって湘南ベルマーレを軸とした湘南地域のにぎわい創出を目指します。

湘南ベルマーレは、人生と地域を豊かにする、スポーツ文化が根ざした世の中への発展を目指しており、CCCMKHDは、データベースを活用してスポーツチームの成長を後押しするマーケティング支援に注力しています。湘南ベルマーレとCCCMKHDの強みを掛け合わせ、さらにCCCが展開する「湘南T-SITE」を活用することで、サポーターの方々や地域住民と湘南ベルマーレとの接点を創出してまいります。そして、湘南地域に根ざした共創の可能性を広げ、オフィシャルクラブパートナーとして地域に根ざした新たな価値とにぎわいの場の創出に向けて、協業をスタートいたします。

主な取り組み

（１）Vポイントを活用した顧客価値向上の取り組み

湘南ベルマーレをデザインしたVキセカエの販売、湘南ベルマーレホームゲームでのVポイントの限定グッズ交換、2月21日以降のホームゲーム全試合において試合予想キャンペーン「QUESTPARK」（https://questpark.tsite.jp）を展開することで、ファンエンゲージメントを高めるとともに、データベースマーケティング施策も行っていきます。



（２）湘南T-SITEとのコラボレーション企画

地域住民やファンが参加できる特設応援ブースを1月31日（土）から3月1日（日）の期間、湘南T-SITEに設置します。ブース内では湘南ベルマーレのオフィシャルグッズ販売やパネル、メッセージボードの展示、フォトスポットを設置します。そのほか、イベントなどのコラボレーション企画も実施予定で、詳細に関しては後日随時発表いたします。

CCCMKHDとCCC、湘南ベルマーレは、本取り組みを通じて、地域企業や地域住民の方々とも連携しながら、スポーツを軸とした地域活性化のモデルケースを創出してまいります。今後も、地域に愛されるチーム・企業として、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。