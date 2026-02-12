『リネージュ』2026年2月12日で正式サービス開始から24周年！24周年特設サイト公開&24周年記念イベント「魔馬の予兆」を開催！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年2月11日(水)に、24周年特設サイトの公開、および24周年記念イベント「魔馬の予兆」の開始をお知らせします。

■２月12日で正式サービス開始24周年！「24th ANNIVERSARY」特設サイト公開

【概要】

『リネージュ』は、2002年2月12日に日本で正式サービスを開始し、今年で24周年を迎えます。

24周年を記念して、特設サイトを公開しました。

特設サイト内では、2月11日(水/祝)から開催中の24周年記念イベントの内容が確認できるほか、今後開催予定のイベントやキャンペーンの詳細についても、順次公開予定です。

ぜひ、チェックしてください。

≪「24th ANNIVERSARY」特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b26/l1_24anniversary/

■「魔馬の予兆」開催

【開催期間】

2026年2月11日(水/祝) 定期メンテナンス後 ～ 2026年3月11日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

開催期間中、ギラン城下町に出現するNPC(※)「跡地の監視者」から、ゲーム内通貨「アデナ」を消費してイベントマップ「魔馬の地」へ移動することができます。

「魔馬の地」はレベル80以上のキャラクターが入場可能なNormal Zoneのダンジョンで、1キャラクターあたり1日60分利用可能となります。

イベントマップ「魔馬の地」では、イベント専用アイテム「血痕の王の残滓」やレアアイテム「もみじリング」をドロップするモンスターが登場します。

イベント専用アイテム「血痕の王の残滓」はギラン城下町に出現するNPC「残滓の錬金術師」を通じて、強化毎に様々なオプションが追加される周年記念装備「朱の駆け馬ゲートル」の製作や、様々な消耗品を製作することができます。

魔馬を倒してレアアイテムやイベント限定防具を入手して、リネージュ24周年イベントをお楽しみください！

※NPC:Non Player Characterの略。ゲーム内の案内人。

≪「魔馬の予兆」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2602anniversary

■ゲーム概要

『リネージュ』は気軽に遊べる無料オンラインRPGです。20年以上の歴史を持つ剣と魔法のファンタジー世界で繰り広げられる壮大な物語。その世界では日々、数千人規模のユーザーが同時に協力して敵を倒したり、チャットで気の合う友達を作りながら冒険を進めます。従来の家庭用ゲーム機やPCゲームからは考えられなかった自由度の高い楽しみをお客様に提供しつづけています。

タイトル リネージュ

ジャンル MMORPG（多人数同時参加型RPG）

利用金額 基本プレイ無料（アイテム課金）

公式サイトhttps://lineage.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Lineage_Japan

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2026年2月12日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます