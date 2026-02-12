「令和８年度薬価・調剤報酬改定の概要」と題して、厚生労働省 保険局 医療課 薬剤管理官 清原 宏眞氏によるセミナーを2026年3月12日(木)に開催！!
令和８年度薬価・調剤報酬改定の概要
～改定のねらいと薬局継続のための対応～
新社会システム総合研究所は
公益財団法人 原総合知的通信システム基金(大阪府大阪市 代表理事 原 健人)
との業務受託により最先端のＩＣＴ情報を発信しております。
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26126
厚生労働省 保険局 医療課 薬剤管理官 清原 宏眞 氏
２０２６年３月１２日（木） 午後１時～３時
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
来年度診療報酬改定（本体）が３０年ぶりの３％台の引上げとなる。
薬価改定については、イノベーションの評価、安定供給確保、国民負担の軽減に配慮した改定内容を、調剤報酬改定については、医療費抑制と国民皆保険の維持、そして国民がより良い医療にアクセスできることを目指した改定のなかでの、調剤薬局への報酬、事業継続のための物価・賃金対応等について説明する予定である。
１．令和８年度薬価制度改革の概要
２．令和８年度調剤報酬の概要
３．質疑応答／名刺交換
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。