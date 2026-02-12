「令和８年度薬価・調剤報酬改定の概要」と題して、厚生労働省 保険局 医療課 薬剤管理官 清原 宏眞氏によるセミナーを2026年3月12日(木)に開催！!

株式会社 新社会システム総合研究所

令和８年度薬価・調剤報酬改定の概要

～改定のねらいと薬局継続のための対応～

厚生労働省 保険局 医療課 薬剤管理官 清原 宏眞 氏

２０２６年３月１２日（木） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

来年度診療報酬改定（本体）が３０年ぶりの３％台の引上げとなる。

薬価改定については、イノベーションの評価、安定供給確保、国民負担の軽減に配慮した改定内容を、調剤報酬改定については、医療費抑制と国民皆保険の維持、そして国民がより良い医療にアクセスできることを目指した改定のなかでの、調剤薬局への報酬、事業継続のための物価・賃金対応等について説明する予定である。



１．令和８年度薬価制度改革の概要

２．令和８年度調剤報酬の概要

