歴史が苦手でも分かりやすい！ 『秀吉・秀長、戦国を生きた兄弟の軌跡をたどる旅』刊行

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、『秀吉・秀長、戦国を生きた兄弟の軌跡をたどる旅』を2026年2月12日に発売いたしました。

■歴史ファンが愛する豊臣兄弟の軌跡を、イラストとともにたどる“戦国ゆかりの地”巡り

歴史ファンから絶大な人気を誇る豊臣秀吉・秀長兄弟。2026年1月からこの兄弟を主人公にした大河ドラマ『豊臣兄弟！』が放送開始となりました。本誌は、農家の生まれから天下人へと昇りつめた豊臣秀吉のサクセスストーリーを、弟であり補佐役として支えた豊臣秀長に焦点を当て、そのエピソードとゆかりの地をたどる一冊です。戦国時代最強の参謀とも称される秀長の視点から、兄弟が歩んだ戦国の道のりを“旅するように”読み進めることができます。

■文章だけではなくフキダシで人物の気持ちが読み取れる

歴史初心者にも分かりやすいように、人物相関図はイラストやフキダシを交えて整理。複雑になりがちな人間関係も、無理なく理解できます。さらに、ポイントとなる織田家や徳川家康との関係性を紹介するコラムも収録し、時代背景への理解を深められる内容になっております。大河ドラマの予習としても楽しめる一冊です。

■本誌は以下のような方におすすめです- 大河ドラマが好きな方- 歴史が好きな方- 旅が好きな方

■誌面イメージ

短い説明とイラスト入りでどんな人物か簡単に理解できます

細かな相関図で、誰が敵で味方なのかが一目瞭然です

ゆかりの城も大きな写真で紹介。旅の参考にもなります

■本誌の構成

秀吉・秀長兄弟入門

戦国の仲よし兄弟!?／人物伝 豊臣秀吉／人物伝 豊臣秀長

秀吉・秀長兄弟が生きた時代の戦国年表／秀吉・秀長兄弟の天下一統地図／

豊臣秀吉・秀長兄弟の家族たち／秀吉・秀長と乱世を生きた人物伝

第一章 織田信長の天下布武への道をともに

第二章 天が揺れた！ 本能寺の変

第三章 いよいよ秀吉、天下人へ

第四章 豊臣秀長にまつわる人間ドラマ

秀長・秀吉ゆかりの城図鑑

豊臣Column 歴史のミステリー／秀吉と秀長が生きた地へ

■書誌情報

誌名：歴史が苦手でもよくわかる！秀吉・秀⾧、戦国を生きた兄弟の軌跡をたどる旅

発売日：2026年2月12日（木）

仕様：A4変形判 / 112ページ

定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1706-4

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10153606.html

