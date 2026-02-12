【2/26開催｜無料】【AI時代×Z世代】における採用の勝ちパターンとは？ 母集団形成から信頼獲得・採用定着まで一気通貫させる勝利の方程式を学ぶ

株式会社４Ｘ

ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、戦略設計からWeb、SNS、動画などコンテンツにまつわるあらゆる施策を提供する株式会社４Ｘ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：家口 寛、以下「４Ｘ」）は、2月26日（木）13:00～株式会社識学と株式会社ファングリーと共催ウェビナー『【AI時代×Z世代】における採用の勝ちパターンとは？ 母集団形成から信頼獲得・採用定着まで一気通貫させる勝利の方程式を学ぶ』へ登壇いたします。

▼ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sercv3kRGvFt?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_4x(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sercv3kRGvFt?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_4x)



■ウェビナー概要

AIやデジタル接点が増える中で、Z世代の採用は年々難易度を増しています。

従来の手法では母集団は集まっても、信頼獲得や内定承諾、入社後の定着までつながらない--そんな課題を感じている企業は少なくありません。

いま求められているのは、採用活動を単発の施策で捉えるのではなく、求職者との出会いから入社後までを一貫した体験として設計する視点です。

そのためには、Z世代の意思決定までのプロセスを理解し、接点ごとに「共感」と「納得」を積み重ねていく必要があります。

本ウェビナーでは、AI・SNS時代におけるZ世代の採用を成功に導くための実践的な採用戦略として、母集団形成から信頼獲得、内定承諾、そして採用定着まで--分断されがちな採用プロセスを点ではなく一本の線として再設計する方法を解説します。

SNSを活用した熱量の高いファン化の考え方、AI検索時代における信頼形成と歩留まり改善、そして入社後のミスマッチを防ぐ組織・採用設計までを体系化。

中堅・大手企業が直面しがちな「母集団の質」と「早期離職」という壁を突破し、継続的に成果が出る採用の仕組みを構築するためのヒントをお届けします。

【このような方におすすめです】

・母集団の「量」ではなく「質」を高めたい方

・SNS・動画を採用成果につながる形で活用したい方

・選考の歩留まり・内定承諾率を改善したい方

・早期離職を防ぎ、定着率を高めたい方

ウェビナー名：

【AI時代×Z世代】における採用の勝ちパターンとは？ 母集団形成から信頼獲得・採用定着まで一気通貫させる勝利の方程式を学ぶ

開催日時：

2026年2月26日（木）13:00～14:00（ライブ配信）

2026年2月27日（金）11:00～12:00（アーカイブ配信）

2026年3月3日（火） 15:00～16:00（アーカイブ配信）

プログラム：

1. 株式会社４Ｘ｜【認知・母集団形成】

Z世代の心を動かすSNS採用マーケティング

「バズ」から「ファン化」へ。SNSでリアルを可視化し、志望度を最大化

2. 株式会社ファングリー｜【信頼・見込み度の向上、歩留まり改善】

AI検索時代の採用ブランディングの潮流

3. 株式会社識学｜【獲得～定着】

識学式採用で抑えておくべき「8つ」の原理原則

■４Ｘの採用ブランディング関連サービス

４Ｘでは、800社以上のコンテンツマーケティング支援実績に基づく豊富なノウハウを活かし、戦略設計からInstagram・YouTube・TikTokなどのSNS活用、採用サイト制作・運用、動画制作などまで幅広いソリューションを通じて、企業の採用ブランディングの強化をサポートしています。

▼統合型採用ブランディングサービス「ハックツforHR」

採用ブランディング戦略設計から、Instagram・YouTube・TikTokなどのSNS活用、採用サイト制作・運用、採用動画制作などまで幅広いソリューションを通じて、企業の採用ブランディングの強化をサポートします。

詳細はこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/recruitmentbranding_hrsd

▼SNS採用ブランディング

Instagram・YouTube・TikTokなどのSNSを活用し、求職者に響くコンテンツ設計と発信を通じて、企業の採用ブランディングの強化をサポートします。

詳細はこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/hr_service_materials

▼SNS特化型 採用動画制作支援サービス

企業認知、母集団形成、ミスマッチ等の採用課題を解決。“自社に合った人材”を採用する、求職者との出会いと定着を狙いとしたSNS動画の制作サービスです。

詳細はこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/snsvideo_hrsd

その他、ご要望や課題に応じて柔軟にサポートいたします。採用ブランディングに関して課題をお持ちの企業様はぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/contact

■株式会社４Ｘについて

４Ｘは、ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、顧客の課題に寄り添い、多様化する顧客ニーズに対して、最適なソリューションを提供します。

また、ブランド戦略支援、記事広告、動画制作、広告制作、マーケティング支援（デジタル・オフライン）、イベント支援、ウェブメディア運営、イベント企画・運営などといった多様な専門性を結集し、成果につながる実践的な支援をいたします。

【会社概要】

社名：株式会社４Ｘ

東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社 新館9階

コーポレートサイト：https://4x-corp.com

