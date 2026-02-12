『パックンの森のお金塾　こども投資』が、発行部数5万部を突破！2027年より導入決定の「こどもNISA」に向けて、親子で学びを深められる

株式会社主婦の友社

このたび株式会社主婦の友社が2025年4月に刊行した『パックンの森のお金塾 こども投資』(https://www.amazon.co.jp/dp/407461037X(https://www.amazon.co.jp/dp/407461037X)）が、累計発行部数5万部を突破いたしました。

2024年からの「新NISA」の広がりと、2027年からはじまる「こどもNISA」への期待から、子どもを持つ親世代の投資熱もますます高まっています。そんな投資熱に押されるように、本書は発売時から「子どもひとりでも学べる分かりやすい解説」や「投資初心者のための入門書に最適」などの理由で、ネット書店やリアル書店でも好評です。

来年「こどもNISA」がはじまる前に

「こどもNISA」は、期待が集まる反面、まだNISAをはじめていない人、NISAのことをよく分からずはじめてしまった人の中には、「子どもでも投資ができる」という状況に不安を感じている人も。そんな人に読んでほしいのが『パックンの森のお金塾 こども投資』です。

本書では、「投資」以前に知っておくべき、貯蓄の大切さや税金の支払い、節約についてなど子どもたちに知っていてほしい「お金のキホン」から、投資の仕組み、リスク、はじめ方などの「投資のキホン」までのすべてを学ぶことができます。

投資歴30年以上のパックン氏が、たくさんのイラストと一緒に「楽しく」「いつのまにか」知識を吸収できるようユーモアたっぷりで解説しているので、子どもたちが「貯蓄」や「節約」「投資」に抵抗が少なくなる点も魅力の1つ。

▼導入はマンガで抵抗感を少なく

▼イラストで楽しくわかりやすい解説

「利息」について説明した導入マンガ。「貯蓄」や「投資」の勉強に抵抗がある子どもたちも楽しく学べる工夫を。「余剰金」について解説しているページ。左ページの解説でしっかりと文章で学ぶことができるのはもちろん、右ページのイラストで視覚から理解できるのもポイント投資の世界でよく使われる「お金に働いてもらう」という表現を、ダジャレとイラストで分かりやすく説明

本書は子どもはもちろん、「投資のことなんて、まったく分からない」という大人が読んでも十分楽しめる内容です。

「投資」や「NISA」について、いまさら誰にきけばよいか分からないという大人も、「こどもNISA」スタート前に、ぜひ本書を手に取って、親子で一緒に投資を理解しましょう。

児童向け書籍として高評価の声、続々！大人の投資初心者にも最適

■「解説ページも充実しているけど、イラストがたっぷりで子どもが楽しみながら読める」

■「子どもたちがマネーリテラシーを身に着ける最初の1冊として最適」

■「投資という難しい内容でも、分かりやすく解説されている」

■「大人も楽しめる投資初心者の入門書としてオススメの1冊」

■「単なるテクニックではなく、お金と健全に向き合うための「マインド」が学べる一冊。独学で苦労して覚える前に、読んでほしい。周りの人にも思わず勧めたくなりました」

本書が、お金の使い方や投資をこの先どのようにしていくかについて、親子で考えるきっかけになっているという声をたくさんいただきました。

5万部突破！パックン氏よりコメント

最近、タクシー運転手やパパ友・ママ友からも投資の相談を受けるほど、日本社会全体で投資への関心が高まったことを肌感覚で感じています。

そんな今だからこそ、自信を持っておすすめしたいのが『パックンの森のお金塾 こども投資』です。

なぜなら、この本では『投資は絶対にもうかる』『これを買えば百発百中』といった極端な意見は一切言っていません。あくまで、子どもたちに節約の仕方・稼ぎ方といったお金に対する基本的な姿勢、自分で投資のリスクやお金の使いどころを判断できる健全なマネーリテラシーを身に着けてもらえることを目指しています。

とはいえ、子どものうちに投資に関わることのメリットもしっかり理解してほしいです。

例えば「時間」。この本にも書いていますが、投資で最も重要なのは「複利」です。詳しくは書籍を読んでほしいですが、複利の最大の利点は所有している期間が長ければ長いほど効果が高まること。

例えば、30代から投資をはじめて老後資金2,000万円を作るには200万円以上の元手が必要ですが、10歳から投資を始めた場合、30万円で同等の老後資金が用意できます。

利率は変動しますが、年月は誰にでも平等に与えられているもの。複利の効果を最大に利用して、いまのうちに将来の「安心」を手に入れることも検討してください。※過去のインデックス投資の実績利率８％で計算しています。

次に「社会との関わり」です。投資を経験することで、子どもの社会に対する姿勢が「オブザーバー（傍観者）」から「プレイヤー（当事者）」へと変化します。

自分が投資している企業の株価や海外旅行時にその国の経済状況が気になるなど、子どもながらに経済や大人社会に参加しているという意識が芽生えるでしょう。

この本に書いてあることを理解して、実践してくれれば、お金の貯め方・増やし方だけではなく、そのお金を消費するだけではなく「喜び」に変えていく意識・お金をどのタイミングでどのように使うかといった判断力が身に付きます。

投資熱が高まっている今こそ、ブームに流されない「マネーリテラシー」を、親子で楽しみながら、一生モノの知恵を身につけてください。

著者情報

パトリック・ハーラン

1970年11月14日生まれ。アメリカ・コロラド州出身。投資歴約30年。日本人の妻との間に2人の子どもを持つパパ。10才の誕生日の翌日から新聞配達をして家計を助け、93年ハーバード大学比較宗教学部を卒業。同年来日。97年、吉田眞とお笑いコンビ「パックンマックン」を結成。NHK「英語でしゃべらナイト」「爆笑オンエアバトル」をはじめ、多くのテレビ番組に出演し、注目を集める。現在は情報番組、報道番組にも多数出演。著書に『無理なく貯めて賢く増やす パックン式お金の育て方』、（朝日新聞出版）『ハーバード流「聞く」技術』(角川新書)、『パックンの「伝え方・話し方」の教科書』(大和書房)などがある。

書誌情報

書名：パックンの森のお金塾 こども投資

著者：パトリック・ハーラン

絵：伊藤ハムスター

定価：1650円（税込）

判型、ページ数：A5判・176ページ

発売日：2025年4月刊

ISBN：978-4-07-461037-2

発行:主婦の友社

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/407461037X(https://www.amazon.co.jp/dp/407461037X)

【楽天BOOKS】https://books.rakuten.co.jp/rb/18173716/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18173716/)

※電子書籍も好評発売中

