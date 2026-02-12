Hakuhodo DY ONEのAIO研究開発組織「ONE-AIO Lab」、「Apps in ChatGPT」を活用した独自アプリケーション開発体制を構築

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）の「ONE-AIO Lab※1」は、博報堂ＤＹグループの横断的なAI専門家集団HCAI Professionalsの活動として、OpenAIが提供する「Apps in ChatGPT」に対応した独自アプリケーション開発体制を株式会社AI Hack※2（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下 AI Hack）と共同で構築しました。本体制により企業は、ChatGPT上で自社専用アプリケーションを設計・構築し、公式情報のわかりやすい提供から、問い合わせ・予約・申し込みなどの各種手続きまで、一貫して実現できるようになります。

■背景

近年、対話型AIの進化と普及により、生活者の情報収集や購買行動は大きく変化しています。特にOpenAIが提供する「Apps in ChatGPT」は、企業が公式情報やサービスをChatGPT内に実装し、生活者が日常的にAIを通じて利用できるインターフェースを構築する先進技術です。これにより、企業と生活者の接点は従来のWebサイトやアプリケーションだけでなく、対話型AIを介した “新しいブランド体験”へと広がっています。こうした新たな潮流のなかで、企業が正確な情報をわかりやすくAI上で発信し、生活者が比較・検討、問い合わせ、予約など次のアクションまでシームレスに完了できる仕組みづくりが、より一層重要となっています。

これまで「ONE-AIO Lab」では、AI 検索領域でのブランド戦略設計や事業成長の支援など、AI Hackとの連携を通じて、AI検索アルゴリズムへの深い理解とAIO（AI最適化）に関する豊富な知見を蓄積してきました。これらのノウハウをもとに、このたび「Apps in ChatGPT」に対応した独自アプリケーション開発体制を新たに確立しました。本体制により、企業はChatGPT上で公式情報に基づく顧客対応や、パーソナライズされた商品提案、予約・問い合わせなどの各種手続きをワンストップで提供可能になります。さらに「ONE-AIO Lab」では、アプリケーションの開発から運用、効果測定まで一貫して支援し、革新的なAI活用によってブランド価値の向上や新たな顧客エンゲージメントの創出に貢献してまいります。

今後も「ONE-AIO Lab」は、AI技術の進化をいち早く捉え、企業のデジタルマーケティング活動を強力に推進するための最先端ソリューションを提供し続けることで、AI時代のブランドコミュニケーションの未来を創造してまいります。

※1「ONE-AIO Lab」について：AI 検索におけるブランド戦略の設計と、事業成長の支援を専門とするAIO（AI 最適化）研究開発組織です。AI Hackが提供するAIOツール「AI Hack」を活用し、AI検索におけるブランド情報の表示状況の可視化、AIによる回答内容の評価、最適な情報発信戦略の策定と効果検証、AI検索アルゴリズムの研究を推進します。企業が最適な情報発信戦略を策定するためのより高度なソリューションを開発・提供し、AI時代における企業のブランド価値向上と持続的な成長に貢献してまいります。

＊ 当社ニュースリリース：https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202510024343/

※2 株式会社AI Hackについて：AI Hackは、生成AI時代における「AI検索最適化(AIO: AI Optimization)」を専門とするスタートアップです。従来のSEOが検索エンジン向けの対策だったのに対し、AIOはChatGPTやGeminiなど生成AIにおける表示・引用最適化を目的とした新しい手法です。Al Hackは、AIOのためのSaaSツール「AI Hack」と、AIエージェントが自律的に情報を理解・判断・引用できるエージェンティックWebの考え方に基づきWebサイトを“AIに読み書き可能な存在”へと進化させる「NLWeb（Natural Language Web）構築支援」サービスを提供。企業や自治体のWebコンテンツが、生成AIによる回答や引用に取り上げられやすくなるよう、構造化データ整備、プロンプト分析、AI検索の可視化などを通じて支援しています。

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp