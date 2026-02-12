バイカウント クラシックオルガン『Sonare』シリーズ

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社ヤマハミュージックジャパンは、バイカウント社（※１）のクラシックオルガンのミドルクラスにあたる『Sonare（ソナーレ）（※2）』シリーズを8月31日（月）に発売します。


このたび発売する『Sonare』シリーズは、「Sonus（ソーナス）」シリーズの後継モデルです。空間リバーブ・音場シミュレーションの新技術「AcuSphere（アキュースフィア）」を採用したサラウンドシステムが、奥行きのある、包み込まれるような豊かな音場体験を実現します。さらに、独自技術「フィシスプラス」に基づくモデリング音源により、臨場感あふれるパイプオルガンさながらの荘厳な響きを表現できます。


『Sonare』シリーズは、スタンダードクラスの「Domus（ドーマス）」シリーズに採用されている「パイプセット」機能などを拡充するとともに、ハイクラスの「Majesty（マジェスティ）」シリーズと同じ16種のプリセットリバーブを装備するなど、機能面を一層充実させました。『Sonare 65』と『Sonare 40』の2モデルを用意し、教会や結婚式場はもちろん、個人の愛好家、専門家など、幅広いニーズに対応します。


※1バイカウント社（本社イタリア）は、パイプオルガンの音色を電子で再現するクラシックオルガンの代表的なメーカーです。50年以上の実績があり、欧米、アジア、アフリカなど世界各国で高い評価を得ています。株式会社ヤマハミュージックジャパンは、バイカウント社より認定を受けた国内総輸入販売元です。


※2「Sonare」は日本国内におけるシリーズ名です。バイカウント社のイタリアでのシリーズ名は「Maestro」です。



バイカウント クラシックオルガン　『Sonare 65（ライトオーク）』『Sonare 40（ダークオーク）』

＜概要＞

１．新技術「AcuSphere」を採用したサラウンドシステム


２．独自技術「フィシスプラス」によるモデリング音源


３．時代様式に合わせた音色の設定を簡単に呼び出せる「パイプセット」機能


４．音色設定を6,000種類保存できる「コンビネーションメモリー」


５．快適に演奏するための機能を多数搭載


６．2モデル展開で幅広いニーズに対応




＜主な特長＞

１．新技術「AcuSphere」を採用したサラウンドシステム

空間リバーブ・音場シミュレーションの新技術「AcuSphere」を採用したサラウンドシステムを搭載しており、『Sonare 65』は14個、『Sonare 40』は10個のスピーカーを備えています。これにより、奥行きがあり包み込まれるような豊かな音場体験を実現します。






２．独自技術「フィシスプラス」によるモデリング音源

「フィシスプラス」は、バイカウント社が特許を取得した、モデリング技術と人工知能アルゴリズムを組み合わせて開発されたモデリング音源テクノロジーです。音の立ち上がりの特性を磨き上げ、風がパイプを通り発音する際に生じるリアルなノイズを追加するなど、パイプオルガンの音色を忠実に再現するための設定が施されています。







３．時代様式に合わせた音色の設定を簡単に呼び出せる「パイプセット」機能

「パイプセット」は、時代様式に合わせた音色設定を、簡単に呼び出せる便利な機能です。「Domus」シリーズと同様のプリセット「バロック」「ロマンティック」「シンフォニック」に加え、「モダン」を装備しています。さらに、演奏者自身が自由に4つのパターンの設定をすることもできます。


４．音色設定を6,000種類保存できる「コンビネーションメモリー」

「Sonus 40」の128種類から大幅に拡張し、6,000種類のコンビネーション（音色設定）を保存することができます。簡単な操作で設定の保存や呼び出しができるため、複数の奏者が同じ楽器を使用する結婚式場や教会、公共施設などでの運用にも適しています。



５．快適に演奏するための機能を多数搭載

「交換ボイス」「音色ニュアンスのパラメーター設定」「本体・USBでの録音再生」「デモソングのループ再生」など、演奏者にとって利便性の高い機能を多数搭載しているほか、「Sonus 40」にはなかった「フットピストン」も装備しています。






６．2モデル展開で幅広いニーズに対応

「Sonus 40」の後継機種である『Sonare 40』（手鍵盤2段・足鍵盤30鍵）と、『Sonare 65』（手鍵盤3段・足鍵盤32鍵）の2モデルを揃えました。ミドルクラスのバリエーションが増えたことで、個人愛好家や専門家の自宅での使用をはじめ、結婚式場、ホテル、教会、学校など、幅広いニーズに対応します。


＜仕様＞

製品仕様の詳細は、製品サイトをご参照ください。


https://brands.yamahamusicjapan.co.jp/products/viscount/sonare


＜バイカウントオルガン試弾室について＞

『Sonare』シリーズをはじめ、「Domus」シリーズや「Majesty」シリーズなど、代表的な製品を展示しています。


試弾は、下記サイトをご確認のうえ、「お問い合わせフォーム」にてご予約ください。


https://brands.yamahamusicjapan.co.jp/products/viscount/contents/organ_show_room#001




バイカウント クラシックオルガン　設置イメージ


＊文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。


＊掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。



■ 一般の方のお問い合わせ先


株式会社ヤマハミュージックジャパン　鍵盤事業戦略部 EKB事業企画課


https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1013&lcl=ja_JP(https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1013&lcl=ja_JP)



