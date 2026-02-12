CHEFLINK、HCJ2026（国際ホテル・レストラン・ショー） に出展

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「HCJ2026（国際ホテル・レストラン・ショー）」に出展いたします。展示ブースでは、料理人と飲食・宿泊事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）※」を紹介し、導入事例や具体的な活用方法を通じて、人材課題解決の新たな選択肢を提案いたします。





※2025年8月SPOT CHEF(スポットシェフ)から名称を変更

■HCJ2026出展概要：展示ブースで「CHEFLINK（シェフリンク）」を体感

CHEFLINKの展示ブースでは、来場者がサービス活用イメージを具体的に持てるコンテンツを多数用意しています。

展示・紹介内容

- 操作デモで体験プラットフォーム画面を用い、料理人検索・依頼・稼働までの流れをリアルに体験可能。導入前でも活用方法を具体的に理解いただけます。- 導入事例の紹介飲食店・ホテル・給食施設などのCHEFLINK活用事例を展示。スポット活用から採用連携まで、課題別の成功事例を紹介します。- 相談コーナー設置人材不足や採用課題、運用体制に関する相談をその場で対応。事業者ごとの最適な活用方法を提案します。

＜イベント概要＞

- 会期：2026年2月17日（火）～20日（金）- 会場：東京ビッグサイト- 主催：一般社団法人日本能率協会 ほか- URL：https://hcj.jma.or.jp/



CHEFLINK（シェフリンク）ブースでは、即戦力料理人の新たな活用方法を具体的にご紹介します。採用・人材配置に課題をお持ちの事業者様にとって、有益な情報収集の場としてご活用いただけます。ぜひお立ち寄りください。

■CHEFLINK（シェフリンク）：即戦力の調理人材が飲食業の現場を支援

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食・宿泊事業者を結ぶ国内最大級のプラットフォームです。登録シェフは3万人を超え、和食・洋食・中華・製菓など多様なジャンル・スキルを保有。飲食店に限らず、ホテル・旅館・給食・ブライダルなど幅広い業態で活用いただいています。



飲食事業者におけるCHEFLINK活用の主なメリットは以下の通りです。

- 最短即日・1日3時間から対応可能必要な時間単位で料理人を手配でき、繁忙期や欠員発生時にも柔軟に対応可能です。- 専門ジャンル・経験者のマッチング力各ジャンルの調理経験者が多数登録しており、現場ニーズに即した人材確保を実現します。- 導入コスト・運営コストの変動化利用分のみの料金体系により固定人件費を抑制。効率的な人員配置とコスト最適化に寄与します。■今後の展開

外食・宿泊業界において、人材不足は依然として深刻な経営課題の一つです。CHEFLINK（シェフリンク）は今回のHCJ出展を機に、首都圏を中心とした導入拡大をさらに加速させていきます。

当社は「料理の世界をもっとフラットに。もっとオープンに。」をミッションに、今後も料理人一人ひとりが自身の志向やライフステージに応じて多様な働き方・キャリアを選択できる環境づくりに取り組み、地域・業態を横断したマッチング機会の創出を通じて、持続可能な食産業の発展に貢献してまいります。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260212_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260212_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260212_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260212_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260212_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260212_release)

