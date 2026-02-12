採用サイト制作支援＆広告運用支援の連携パッケージ！費用対効果を最大化し、採用スピードを加速

株式会社グッドラフ

株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役：小巻 正継）は、「採用サイトを制作したが、閲覧数はあっても応募につながらない」「外部媒体以外にも採用数を増やすための採用サイトを制作したい」という企業の喫緊の課題に応えるため、採用サイト制作・改善と広告運用をセットにした連携プランの提供を開始いたします。

採用活動において成果を出すには、企業の魅力を最大限に伝える「質の高い採用サイト」と、ターゲット層へ確実に情報を届ける「戦略的な広告運用」の両輪が不可欠です。

本プランは、この２つをセットで提供することで、採用活動の費用対効果を最大化し、応募獲得のスピードを大幅に加速させます。

◆連携プラン導入の背景：「サイトだけでは応募は来ない」現実

多くの企業が採用サイトを制作しますが、そのサイトを誰に見てもらうかという「集客」の部分が課題となります。

- 課題1：サイトが資産として機能していない制作しただけで放置され、SEOだけでは応募獲得までに時間がかかりすぎる。- 課題2：求人媒体依存からの脱却外部媒体への掲載が一時的な効果に留まり、継続的な採用チャネルとして機能していない。- 課題3：費用対効果の不明確さ広告を打ってもサイトの導線が悪ければ無駄な投資となり、費用が垂れ流しになる。

本連携プランは、これらの課題を同時に解決し、「最短で質の高い応募を獲得する」ための実行力のあるパッケージです。

◆グッドラフが提供する「連携プラン」の強み

このプランでは、採用サイトの戦略設計・改善と広告運用（リスティング広告、SNS広告、求人広告連動など）を、当社の専門家が一貫して担当します。

◆このような企業に最適です

1. 無料診断＋戦略提案で徹底改善- 既存サイトの診断と改修：データに基づき、離脱率の高いページや応募導線の問題を特定し、応募につながるよう最適化します。- 「広告受け皿」としての設計：広告流入ユーザーが、すぐに企業の魅力と募集要項を理解し、迷わず応募できるサイト構造に改修します。2. 人と会社を“つなぐ”設計- リアルを伝えるコンテンツ制作：会社の雰囲気・人の魅力を伝えるため、動画/インタビュー/座談会事例を提案します。- 魅力を引き出す取材型ライティング：会社の“らしさ”を言語化し、求職者の心に届くストーリー設計を行います。3. データに基づいたPDCAサイクル- 広告効果の可視化：どの広告から、どのターゲット層が、どれだけ応募につながったかを分析し、サイト改善と広告運用にフィードバックします。- 費用の最適化：応募単価や採用コストの目標を設定し、無駄な広告費を削減しながら、最も効果の高い施策に集中投資します。採用サイト制作支援について詳しく見る :https://goodlaugh.co.jp/lp/saiyou/- 「採用サイトを新しく制作し、同時に広告運用にも挑戦したい」- 「費用をかけてもいいので、今すぐ、質の高い人材を確保したい」- 「せっかく作った既存の採用サイトを活かしきれていないので、応募が増えるよう修正したい」

株式会社グッドラフは、サイト制作の企画力と、広告運用の実行力を組み合わせることで、貴社の採用活動を強力にサポートし、目標達成に貢献いたします。

◆会社概要

カレンダーで簡単にご予約できます :https://timerex.net/s/komaki.masatsugu_7c1a/9936d0e3/

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮706

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドラフ

TEL：078-451-5966

MAIL：info@goodlaugh.co.jp