DX先行企業がいま「全社員IT人材化」「現場主導のDX」を推し進める理由とは？DX中核人材育成のポイントを解説した資料を無料公開！｜株式会社リンプレス

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『DX先行企業がいま「全社員IT人材化」「現場主導のDX」を推し進める理由とは？』と題した資料を無料公開しましたので、お知らせします。

■資料概要

資料名：DX先行企業がいま「全社員IT人材化」「現場主導のDX」を推し進める理由とは？

経済産業省が「2025年の崖」という強烈なメッセージと共に、デジタル技術を活用した事業やビジネスモデル変革の必要性を訴えた『DXレポート』を公表してから約6年が経ったいま、DX先行企業は初期の取り組みで一定の成果を上げ、その成果をもとにさらなる変革に向けた取り組みを進めています。

とある調査によると、従業員300名以上の企業の約7割が「自社のDX取り組みはすでに実行段階にある」と回答しており、多くの企業がDXの“計画段階”を抜けて、“推進段階”に突入していることが明らかになっています。

本資料では、DX推進に向けた取り組みに積極的な企業や、DXの実績を多く生み出している企業の事例をもとに、自社のDX推進の参考となる情報をお届けいたします。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- 近年のDX先行企業の取り組み- DX先行企業が目指すDXの「成果」とは- DX先行企業が「全社員IT人材化」「現場主導のDX」を推し進めている理由- ご案内＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

