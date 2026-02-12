現場向けビジネスチャット「direct」、導入企業数10,000社を突破

株式会社L is B

株式会社L is B（エルイズビー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下「L is B」）が開発・提供する現場向けビジネスチャット「direct／ダイレクト」は、このたび導入企業数が10,000社を突破したことをお知らせいたします。

L is Bでは、実際の利用シーンやお客さまからのご意見をもとに、機能改善に継続的に取り組み、現場で安心して使い続けていただけるサービスを目指して、安定稼働と品質の向上に努めてまいりました。

「direct」は、建設・インフラ・製造・介護・小売など、多様な現場で働く人々の確実な情報共有と迅速な意思決定を支援することを目的に開発された現場向けビジネスチャットです。単なる連絡手段にとどまらず、写真・動画・図面・報告書などの共有や各種DXツールとの連携を通じて、現場の情報をつなぐコミュニケーション基盤へと進化しています。

今後も現場のお客さまの声を一つひとつ丁寧に受け止めながら、「direct」はチャットツールを超え、その先の価値を追求してまいります。

「direct」が選ばれる3つの理由

1．かんたん操作で、誰でも使える

「direct」は、ITに不慣れな方でも直感的に使えるシンプルな操作性を重視して設計されています。スマートフォンを中心としたUI（ユーザーインターフェース）により、年齢や職種を問わず、現場の誰もがすぐに使い始められる点が高く評価されています。

2．安心の国内開発・高いセキュリティ

協力会社などの外部メンバーと安全にやりとりできる「ゲストモード」機能に加え、スクリーンショット禁止設定やアカウント管理機能など、強固なセキュリティを備えています。管理者は権限設定や運用管理を柔軟に行えるため、社外関係者との情報共有にも安心してご利用いただけます。

3．チャットを超えた拡張機能

報告書作成や勤怠入力など、定型業務をチャット上で完結できるチャットボット機能や、業務アプリ「direct Apps」による機能拡張に加え、さまざまな現場向けソリューションとの連携が進んでいます。さらに、生成AIを活用した個別カスタマイズ開発にも対応しており、企業ごとの課題を丁寧にヒアリングした上で、業務プロセスに最適化したソリューションを提案・構築。現場のニーズに即した、柔軟なDX推進を支援します。

現場向けビジネスチャット「direct／ダイレクト」について

お客さまの声とともに進化を続ける現場向けビジネスチャット「direct」は、文字のやりとりだけでなく、現場で撮った写真や図面ファイルを使った情報共有、緊急時の連絡手段として、現場で働くフィールドワーカーの方々に広くご活用いただいています。導入企業は10,000社を超え、建設やインフラ、製造、介護、小売などさまざまな業界の現場で広がっています。

現在は、チャット機能に加えて、タスク／掲示板／日程調整など、業務アプリ「direct Apps」と連携して、現場の業務効率化を推進しています。

▼「direct」の主な機能

◯トーク ◯通話機能 ◯スタンプ ◯ファイル添付 ◯音声入力 ◯ノート機能

◯アンケート機能 ◯写真加工機能 ◯ゲストモード ◯既読・未読 ◯ブックマーク

◯一斉連絡 ◯セキュリティ機能 ◯タスク ◯掲示板 ◯日程調整

「direct」サービスサイト：https://direct4b.com/ja/

株式会社L is B（エルイズビー）について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けてまいります。

■社名：株式会社L is B

■代表取締役社長CEO：横井 太輔

■設立：2010年9月29日

■本社：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F

■企業URL：https://l-is-b.com/ja/

※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社L is B

PRマーケティング部

https://l-is-b.com/ja/contact/