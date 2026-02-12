花王、プラ新法に基づく「プラスチック使用製品設計指針」に即した設計認定制度で「アタック ZERO」など3製品が初回認定を取得

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、このたび、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（プラ新法）に基づく「プラスチック使用製品設計指針」に即した認定制度において、衣料用洗たく用洗剤「アタック ZERO（ゼロ）」と「エマール」、ハンドソープ「ビオレu 泡ハンドソープ」の3製品11品目が認定を受けました。経済産業省等による本認定制度において、製品が認定されるのは今回が初めてとなります。

認定を受けた3製品左から「アタック ZERO」、「エマール」、「ビオレu 泡ハンドソープ」

プラ新法は、国内で扱われるプラスチック製品の設計から処理までの全過程において、資源循環の取り組みを促進することを目的として、2022年4月に施行されました。経済産業省等は、プラ新法に基づき設計・製造段階から製造事業者等が努めるべき「プラスチック使用製品設計指針」を定めるとともに、同指針に即した製品の設計のうち、特に優れた基準を満たした設計を認定する制度を設けています。

今回の認定にあたっては、該当製品が「つめかえ」または「つけかえ」が可能であることに加え、プラスチック使用量の減量化、再生材等の利用、リサイクル性の向上といった複数の項目において一定の条件を満たすことが求められました。今回認定された製品は、これらの条件を満たすものです。

花王は2024年3月、プラ新法の措置事項のひとつである「製造・販売事業者等による自主回収」についても、一般消費者を対象とした製造・販売事業者として初めて認定を取得しています。

2024年3月 ニュースリリース 一般消費者を対象とした製造・販売事業者として初めてプラ新法のプラスチック包装容器の回収における「製造・販売事業者等による自主回収認定」を取得(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2024/20240305-002/)



今回、花王の製品がプラ新法における「プラスチック使用製品設計指針」に即していると認められたことは、花王がめざす「ごみゼロ」に貢献する活動のひとつです。今後も、資源循環社会実現に向けたさまざまな制度を積極的に活用、公表することで、社会全体の意識向上に貢献していきます。

