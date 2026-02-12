【レペット】パリに先駆け、日本初披露。「Shogo Sekine × Repetto」日仏限定コラボレーション｜2026年2月20日(金)より3日間限定でスパイラルに登場

株式会社ルックホールディングスCendrillon Haute バレエフラット (Noir) \74,800

株式会社ルックが展開するフランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto（レペット）」は、イラストレーター Shogo Sekine氏とのコラボレーションにより、洗練された美学とグラフィックな世界観が融合する特別なカプセルコレクション「Shogo Sekine × Repetto」を発表いたします。

手書きのタイポグラフィー、図形、花や植物を組み合わせた独自のイラストスタイルで注目を集める日本人イラストレーター Shogo Sekine氏。レペットが誇るタイムレスエレガンスと、同氏ならではの鮮やかでグラフィックな世界観が融合した本カプセルコレクションは、2026年2月25日(水)より一般発売いたします。

Cendrillon Haute バレエフラット（Blanc）\74,800Cendrillon Haute バレエフラット（Icone）\74,800トートバッグ（Noir）\28,600

一般発売に先駆け、2026年2月20日(金)から2月22日(日)までの3日間、東京・青山のスパイラル1F ショーケースにて、コレクションを世界に先駆けて初公開する、先行販売ポップアップストアをオープンいたします。

本カプセルコレクションはフランスと日本でのみ展開される貴重なエディションです。レペットの伝統とShogo Sekine氏のモダンな感性が共鳴する最新ラインナップを、世界に先駆けて披露いたします。

また、会場内では、同氏とのコラボレーションによって生まれた、自由に参加できるクリエイティブなアニメーション・コンテンツや、購入者限定のオリジナルノベルティもご用意しております。

この機会に、ここでしか味わえないエクスクルーシブなショッピング体験をお楽しみください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【ポップアップ詳細】

スパイラルにて3日間限定のイマーシブな空間が登場

本コレクションは、2月25日(水)からの全国発売に先駆け、2月20日(金)から2月22日(日)までの3日間、スパイラルにて、「Shogo Sekine × Repetto」の世界観を体感できるポップアップを開催いたします。

会場は、本コラボレーションのエッセンスを詰め込んだイマーシブな空間としてデザイン。レペットの伝統とShogo Sekine氏のグラフィックが共鳴する、創造性に満ちた体験型空間を提供いたします。

創造性を刺激する「参加型クリエイティブ・アニメーション」

来場者は、Shogo Sekine氏とのコラボレーションによって生まれた、自由に参加できるクリエイティブなアニメーション・コンテンツを体験いただけます。自分自身が表現の一部となるような参加型コンテンツを通して、本コレクションが持つ自由で鮮やかな魅力を多角的に発見できる構成となっています。

1) 会期を通して変化し続ける参加型アートウォール

会場に設置された⽩いアートウォールに、本コラボレーションを象徴するShogo Sekine 氏デザインのステッカーを来場者が自由に貼り重ねていく参加型クリエーション。また、無地のステッカーには、好きな⾊をフランス語で書き込むことができ、来場者一人ひとりの感性が集まり、ひとつの作品を完成させていきます。レペットのルーツであるフランスのエスプリを感じられる仕掛けを通して、会期を通じて表情を変え続ける、唯一無⼆のアートピースが誕生します。

2)「サンドリオン」カスタマイズ・ドローイング体験

コラボレーションモデルに採用された、レペットのアイコニックなシューズ「サンドリオン」をモチーフにしたドローイング体験。用意されたシートに、お好きな柄や⾊、自由な表現を加えながら、“あなただけのサンドリオン”を描くことができます。シンプルで美しいフォルムだからこそ広がる創造性を通して、レペットの世界観とアートの楽しさをご体感いただけるコンテンツです。

ポップアップ限定の購入特典（ノベルティ）

期間中、本ポップアップ会場にて商品をご購入いただいたお客様へ、この3日間のみご用意した特別な限定ノベルティをプレゼントいたします。本コラボレーションの世界観を持ち帰ることができる、エクスクルーシブなギフトです。 ※ノベルティは数に限りがございます。

【開催概要】

イベント名： Shogo Sekine × Repetto ポップアップストア

開催期間： 2026年2月20日(金) ～ 2月22日(日)

営業時間： 11:00 ～ 19:00

※2月20日(金)の一般営業は、17:30までとさせていただきます。

会場： スパイラル

住所：東京都港区南青山5-6-23 1F ショーケース

内容：

1.「Shogo Sekine × Repetto」カプセルコレクションの先行販売

2.コラボレーションの世界観を表現した空間展示

3.創造性を刺激する参加型クリエイティブ・アニメーション

4.購入者限定オリジナルノベルティの配布

※本カプセルコレクションをご購入いただいた方先着でプレゼント

※無くなり次第終了

注意事項：

※店内の混雑状況により入場制限をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※当イベント商品のお取置き・お取寄せ・お預かり・返品・交換は承っておりません。

※当イベントではルックメンバーシップのポイント付与・ご利用は承っておりません。

※当イベントでは通信販売を承っておりません。

【商品概要】

コレクション名：「Shogo Sekine × Repetto」カプセルコレクション

展開アイテム：

・Cendrillon Haute バレエフラット 全2型各2色

74,800円（税込）

・トートバッグ 全1型1色

28,600円（税込）

※コレクションの詳細は、下記特集ページをご覧ください。

https://www.repetto.jp/shogosekine-collaboration

【一般発売について】

発売日： 2026年2月25日(水)

販売店舗： 全国のレペット店舗、公式オンラインストア

About Shogo Sekine

1983年東京都生まれNY育ち。2013年よりイラストレーターとして活動開始。

手書きのタイポグラフィー、図形、花植物を組み合わせたイラストをスタイルとし、雑誌・広告・アパレル・プロダクト・テキスタイル・空間など様々な分野でアートワークを提供中。

INSTAGRAM:@shogosekine0319

About Spiral Showcase

季節を先取りするファッションアイテムの販売、スパイラルガーデンと連動したイベントの開催など、発信性の高いフレキシブルなイベントスペースです。

About Repetto

1947年、ローズ・レペットによって創設されたメゾン レペットは、ダンスの世界と卓越したクラフツマンシップにおけるグローバルなリファレンスとして確固たる地位を築いてきました。伝説的なバレリーナシューズをはじめ、アクティブウェアやレザーグッズのコレクションに至るまで、レペットは優雅さと動きを昇華させる卓越したクリエイションを生み出し続けています。

【レペット日本公式アカウント】

Website: https://www.repetto.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/

Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/

LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true