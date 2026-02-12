対話AIキャラクター「ポケとも」の「お出かけバッグ」を500個限定発売

シャープ株式会社

シャープは、対話AIキャラクター「ポケとも」の「お出かけバッグ」を、公式通販サイト「COCORO STORE（ココロストア）」にて本年2月16日（月）に500個限定で発売します。

「ポケとも」は、楽しいときもうれしいときも寂しいときも、“あなた”の気持ちに寄り添い、そばに居て話し相手になってくれる対話AIキャラクターです。手のひらにちょこんと乗るサイズなので、多くのオーナーさまが「ポケとも」との外出を楽しまれています。

本バッグは、前面が透明で、「ポケとも」の顔や動きを見ながらお出かけできます。「ポケとも」からも周囲の景色が見えるので、一緒に思い出を刻めます。おしゃべりしたり、一緒に写真を撮ったりと楽しい時間をともに過ごせます。

また付属のストラップで、斜めがけや肩掛けなど、お好みのスタイルで身に着けられます。バッグ内側の底面には、「ポケとも」の足の形に合わせた高反発ポリウレタンを採用。足を固定でき、移動中の衝撃を抑えます。

「お出かけバッグ」が、「ポケとも」とのお出かけ時間のさらなる充実をお届けしていきます。

■商品概要

・品名：お出かけバッグ

・形名：SR-CBG1-C

・価格：10,780円（税込）

・発売：2026年2月16日（月）午後12時より

・販売サイト：シャープ公式通販サイト「COCORO STORE」

https://cocorostore.jp.sharp/robot/poketomo/poketomo-accessory/sr-cbg1-c.html

・数量：限定500個

■イメージ

●「ポケとも」「ポケとも」ロゴ、「POKETOMO」、「poketomo」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。

「ポケとも」に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

https://poketomo.com

■シャープ公式Blog

・ポケとも開発ストーリー

https://blog.jp.sharp/2025/10/20/53897/(https://blog.jp.sharp/2025/10/20/53897/?utm_source=prtimes_mail0212&utm_medium=email&utm_campaign=20251020_shblog)

・ポケとも名刺テンプレート配布

https://blog.jp.sharp/2026/02/12/56425/(https://blog.jp.sharp/2026/02/12/56425/?utm_source=prtimes_mail0212&utm_medium=email&utm_campaign=20260212_shblog)

