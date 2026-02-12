3/5(木)「『夜活フジサワ』寄付と活動資金の話をしよう」開催！
夜活フジサワ 寄付と活動資金の話をしよう
「夜活フジサワ」とは？
地域で活動するNPOや、寄付を支援する企業などから市民活動の資金調達や寄付についてのリアルな話を聞き、参加者同士で交流するイベントで藤沢市市民活動推進センターのフロアで開催いたします。
（藤沢市市民活動推進センターは、認定NPO法人藤沢市民活動推進機構が指定管理者として管理運営に当たっています）
- 「活動の資金はどう集めているの？」
- 「寄付ってどうやってお願いするの？」
- 「助成金・会費・クラウドファンディングの違いは？」
などの素朴な疑問に、現場で活躍するゲストが実例を交えてお話しします。
後半には少人数で交流できるネットワーキングタイムもあり、同じ関心を持つ人と繋がれる絶好の機会です！
以下からお申込みください（電話／FAX／来館での申込みも可能です）。
参加申し込み :
https://yorukatsu25.peatix.com/
イベント概要
- 日時：2026年3月5日（木） 19:00～20:30（開場 18:30）
- 会場：藤沢市市民活動推進センター フロア（〒251-0052 藤沢市藤沢1031 アーバンセンター藤沢 2F）
- 対象：地域活動に興味がある方
- 定員：20名（応募多数の場合は抽選）
- 参加費：無料
登壇者（予定）
- 高見広海 氏（特定非営利活動法人ことりのおうち 代表）ふれあいインコカフェ、バードアニマルレスキュー、長後こども食堂、シェアカフェ長後食堂、就労継続支援B型事業所すいかのたねなどを運営。「活動の現場」から、資金調達や協力者の募り方のリアルをお話いただきます。
- 奥田彩花 氏（コングラント株式会社 ソーシャルセクター事業部）准認定ファンドレイザー。これまで40以上の団体の寄付募集やクラウドファンディングの伴走を実施。NPOが寄付募集を行うためのシステム提供や、助成プログラムの知見から、専門的な視点でのアドバイスをいただきます。
- 神奈川県NPO協働推進課 基金21・ボランタリー活動補助金や、ふるさと納税など、行政が行っている支援制度について詳しく紹介。 公的な支援をどのように活用できるかのヒントを提示いただきます。
▲奥田彩花 氏
プログラム（予定）
1.開会あいさつ、支援施設のご紹介
2.登壇者紹介
3.登壇
4.交流タイム
5.質疑応答
6.閉会
参加申し込み
2月28日(土)までに、以下のいずれかの方法でお申し込みください。
１.Peatix(https://yorukatsu25.peatix.com/)
２.電話：0466-54-4510
３.Fax：0466-54-4516
４.来館（アクセスはこちら(https://fujisawa-npo.jp/access)）
チラシはこちら(https://fujisawa-npo.jp/wp-content/uploads/2026/02/6a00ac314ef7af517d57461ffe210ad2.pdf)からダウンロードいただけます。
認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構について
認定NPO法人 藤沢市民活動推進機構は「NPOの支援を通じたまちづくりNPO」です。まちの活性化のために、NPOや行政、企業など他セクターとの連携をとりながら、より効果の高い公益事業を展開する団体の支援と関連事業をしています。
【概要】
所在地：〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢577番地寿ビル301号室
代表：手塚明美
設立：1998年12月
HP：https://f-npocafe.or.jp/
