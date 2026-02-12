【Ryzen 7 9850X3D】搭載ゲーミングPCの掲載・検索に対応｜国内最大級のBTO検索サイト『gg』

合同会社気づけば

Ryzen7 9859X3D搭載モデルの検索に対応『gg』

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト『gg(https://good-gamers.jp/)』は、新たにRyzen 7 9850X3Dを搭載したBTOゲーミングPCの掲載を開始し、同CPU搭載モデルの検索・比較に対応したことをお知らせします。

背景

Ryzen X3Dシリーズは、3D V-Cache技術による高いゲーム性能で知られ、ゲーミング用途において特に支持を集めているCPUシリーズです。最新世代となるRyzen 7 9850X3Dは、発表直後からゲーマーやPCユーザーの間で話題となっており、ハイエンド帯の新たな選択肢として注目を集めています。

こうした最新CPU搭載モデルを、メーカー横断で一括検索・比較できる環境は国内でも限られており、『gg』では早速これらのモデルを横断的に比較検討できる体験を整えました。

対応内容

今回の対応により、ユーザーは『gg』上でRyzen 7 9850X3D搭載モデルをメーカー横断で検索・比較できるようになります。

プレスリリース公開時点では、ドスパラ(https://good-gamers.jp/desktops/dospara/)、フロンティア(https://good-gamers.jp/desktops/frontier/)、パソコン工房(https://good-gamers.jp/desktops/pckoubou/)、マウスコンピューター(https://good-gamers.jp/desktops/mouse/)、MDL.make(https://good-gamers.jp/desktops/mdl-make/)の5メーカーに対応し、掲載モデル数は約50件にのぼります。

価格帯やGPU構成などを横断的に比較しながら検討できるため、最新ハイエンドCPUを検討するユーザーでも、各メーカーの違いを効率的に把握し、自身の用途や予算に合ったモデルを選びやすくなります。

今後について

Ryzen7 9859X3D搭載PC一覧 :https://good-gamers.jp/desktops/ryzen-7-9850x3d/

ggは、国内主要BTOメーカーのゲーミングPCを横断的に検索・比較できる国内最大級のゲーミングPC検索サイトです。

GPU・CPU・価格帯などの条件から絞り込みが可能で、購入検討段階のユーザーを中心に利用されています。掲載情報は毎日更新されており、最新のラインナップやセール情報を確認できます。

ggは今後も、市場動向に合わせた迅速な情報反映を行い、ユーザーが最適なゲーミングPCを選択できる環境づくりを進めてまいります。

運営情報

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811