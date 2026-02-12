幅広な間口で大きな車も快適洗車！間口2,600mmのドライブスルー門型洗車機「リヴェールEX」受注開始

エムケー精工株式会社リヴェールEX

ドライブスルー門型洗車機は、ドライバーが車から降りずに自ら受付から洗車まで行うことができる手軽さが好評です。

一方で、装備品によって間口が実際よりも狭く見える場合があり、SUVやミニバンなどの大きな車を洗車する際には、洗車開始時に「本当に車が洗車機に入るのか？」といったご不安を感じることがあります。そのため、間口が広いタイプのドライブスルー門型洗車機のご要望をいただいておりました。

そこで、間口幅を従来機「リヴェール」よりも200mm広い2,600mmに広げた「リヴェールEX」を開発。2月21日より受注を開始します。

製品特徴

1.ゆとりのある快適な洗車を、洗車機外寸はそのままに実現！

間口を2,600mmに広げることで洗車機に入っていく際の圧迫感を抑え、SUVやミニバンなど車体の大きい車や運転に不慣れなドライバーの不安を軽減します。

洗車機内部の設計を見直し、機械外寸は従来のサイズのままなため、これまで当社製品でお使いいただいている排水設備やレールなども引き続き使用可能です。

2. 新機構ロッカーブラシで車両下部もしっかり洗浄！ブラシは５種類から選択可能！

車両下部やタイヤ周りを洗浄するロッカーブラシは、幅広間口に合わせて新規設計。左右独立サイドブラシ（従来仕様）と共に、広がった間口でも車を美しく洗い上げます。

洗車機に搭載できるブラシは従来よりご好評いただいている、ファイネルブラシ、パーサーブラシ、ハイブリッドファイネルブラシ、グランデクロス、レイジングクロスllの５種類。洗浄力、耐久性、泡立ちなど、それぞれ特長の異なるブラシから、お好みのブラシをご選択いただけます。

3. 新登場のガラス系コーティング「ティアラコートロイヤルプラス」に対応！【オプション】

これまで好評いただいてきたガラス系コーティング「ティアラコートロイヤル」がパワーアップした、「ティアラコートロイヤルプラス」が搭載可能です。ガラス系コーティングならではの透明感とツヤに加え、タオルで拭き上げた際に引っ掛かりがなく、サラサラとした仕上がりが特徴です。

参考資料- ドライブスルー洗車機とセルフ洗車機の違いドライブスルー門型洗車機の使い方セルフ洗車機の使い方

カラーバリエーション

トゥルーブルーインパクトレッド