― ここだからこそ出会える逸品たちの物語を紡ぎ、想いのバトンを渡す―「PASS THE BATON ONLINE SHOP」、本格始動。

株式会社スマイルズ（東京都目黒区、代表取締役社長 野崎亙）は、ニューサイクルコモンズ「PASS THE BATON」において、年3回のリアルイベント「PASS THE BATON MARKET」に加えて、モノの背景にある物語を丁寧に紡ぐ「PASS THE BATON ONLINE SHOP」を本格始動いたします。本オンラインショップでは、6つの“Relight”をテーマにしたアイテムを取り扱います。

PASS THE BATONオリジナルプロダクトに加え、ものづくりにこだわる個性豊かなブランドが続々と参画、アパレルからファッション雑貨、アクセサリー、日用品など、PASS THE BATON ONLINE SHOPならではのラインナップです。

さらに、お買い物いただいた方と作り手（ブランド）をつなぐ「想いのバトン*」コンテンツも企画中。PASS THE BATON ONLINE SHOPだからこそのお買い物体験と、モノを介した想いや物語のバトンを渡す懸け橋となるようなオンラインショップを目指しています。

◎PASS THE BATON ONLINE SHOP：https://online.pass-the-baton.com/

*「想いのバトン」とは、作り手と購入者の“想い”をつなぐ仕組み。購入者の商品に対する感想やエピソードを「想いのバトン」として作り手に届けることで、モノを介して人と人の気持ちが交流するきっかけを作ります。

■現在の参画ブランド

CIOTA / FEILER / HOZUBAG / KIGI / northpeace farm / Offen×BUNZABURO /rokuzan / SINDENKI / VISION GLASS / ミナ ペルホネン / 薗部産業 / 丹嘉 / 丹嘉 black label / 元永彩子 / 川東履物商店 / Sugahara / mate-mono

PASS THE BATON ONLINE SHOPへの出店にご興味のあるブランド様はこちらよりお問い合わせください。

https://online.pass-the-baton.com/pages/contact

PASS THE BATON ONLINE SHOPの特徴

【1】PASS THE BATONなりの見立てを「TRUNK SHOW」で

「PASS THE BATON ONLINE SHOP」は、単なる商品販売にとどまらず、ものに宿るストーリーを丁寧に紡ぎ、伝えることを大切にしています。それはものづくりに携わる人のこだわりや熱量だったり、届け手の想いだったり、はたまたものが好きな人の偏愛だったり。

そんなブランドやアイテムにまつわる物語を記事化する「TRUNK SHOW」を展開。PASS THE BATONのスタッフとの会話を楽しむような感覚でご覧いただけたらと思います。

【2】PASS THE BATONの6つの“Relight”

一度、舞台を降りたモノたち、舞台の端で見過ごされてきたモノたち、それらは本質的な価値を失ってしまったわけではありません。私たちは、それらが放つ光をもう一度捉え直すことにしました。それが私たちの考えるリライトです。

１. Relight the B：少し見方を変えてみると、黒点や色ムラ、カケもすべて個性。これまではB品と呼ばれていましたが、個性を際立たせたり、ひと手間加えてもっと素敵にしたり、心を込めて磨いたアイテムを紹介します。

２. Relight the Cycle：残糸や残布・残反など、モノづくりの過程ではどうしても材料に余りが出てしまいます。この “端材”を“素材”として捉え直した、ものづくりの新しいサイクルから生まれたアイテムを紹介します。

３. Relight the Dead Stock：シーズンを過ぎた洋服、流行から取り残された雑貨。ワケあって行き場を失い、長い間、倉庫で眠っているモノが溢れています。リメイクしたり、新たな使い方を見立てたり。アイテムに宿る価値を引き出して紹介します。

４. Relight the Equipment：事務用品やオフィス家具、給食のトレイやアルミ食器など暮らしに息づいてきたアノニマスなモノたちを、お家で使えるアイテムに見立てたり、色を変えて個性を足したり、見立てによって普遍的な良品を見直します。

５. Relight the Favorite：モノにひとかたならぬ愛情やこだわりをもった愛好家と呼ばれる方たちがいます。これまではマニアの間だけで愛でられていたモノを、偏愛とともに紹介します。

６. Relight the Galapagos：伝統的工芸品や民芸品、特産品をはじめ、日本の各地には独自の進化を遂げて花開いた地域産品があります。地域の奥深くまで入り込み蒐集した、個性豊かな地域産品を紹介します。

PASS THE BATON ONLINE SHOPの仲間たち

■株式会社川東履物商店 代表取締役 川東宗時さん

一点ものである『偶然サンダル』を初めて本格的に販売したのがパスザバトンマーケットでした。会場でのお客様の想像以上の反応や、その後スマイルズのスタッフとの“商品の届け方”についての対話等を通じて、機会があればオンラインショップにも参画したいと考えていました。オンラインショップでは、奈良の工場まで取材にきていただき、ものづくりの背景や物語を丁寧に紡いでいただきました。たくさんの方にこの取り組みを知っていただけたことに加えて、工場の方々がこの記事を読んで喜んでくださったことも、とても嬉しかったです。地域の小さな事業者にはそれぞれの課題がありますが、それらを乗り越えようとしている方たちの物語を、パスザバトンさんらしくこれからも届けていただけたらと思います。

◎TRUNK SHOW：https://online.pass-the-baton.com/pages/trunkshow-004

■フェイラージャパン株式会社 執行役員 松島民世さん

フェイラーではものづくりの過程で多少なりとも出てしまうシュニール織の端材活用が課題でしたが、パスザバトンさんならではの独創的な視点から提案された「Chenille Jet Cap」のリメイク企画に魅力を感じ、弊社としても新たなチャレンジだと思いご一緒することを決めました。オンラインでの販売も好評で、パスザバトンマーケットの会場にお越しいただけない全国のお客様にも新しい取り組みを届けられることを嬉しく思います。パスザバトンさんの輪に加わることで出会えた複数のブランド様ともコラボ企画が進行しています。今後もこういった横のつながりや交流の機会がより増え、お客様がワクワクドキドキするような新しいクリエーションが生まれていくことを期待しています。

◎TRUNK SHOW：https://online.pass-the-baton.com/pages/trunkshow-005

■CIOTA ディレクター/デザイナー 荒澤正和さん

以前からCIOTAの理念や志は、スマイルズさんと通じるものがあると感じていたため、パスザバトンの取り組みに参画しました。パスザバトンマーケットへの参加に加えて、オンラインショップにも参画させていただいておりますが、CIOTAのお客様だけでなくパスザバトンのお客様にもCIOTAの価値観やそこから生まれるプロダクトを訴求できたことはわれわれにとって意義のあることです。実際にオンラインショップでの反響も好評で、新たなお客様へプロダクトをお届けできていることを嬉しく思います。今後もこれまで通りスマイルズさんらしい素敵なスタンスで取り組まれることを期待しています。

◎TRUNK SHOW：https://online.pass-the-baton.com/pages/trunkshow-006