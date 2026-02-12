「はじめての方は買取金額21%UP」ブックサプライが宅配買取の初回限定キャンペーンを開始

株式会社ブックサプライ

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表取締役：藪田真吾）は、はじめて同社の宅配買取サービスを利用する方を対象に、買取金額が21％アップとなるキャンペーンを2026年2月9日（月）より開始いたしました。

「興味はあるのに踏み出せない」初回利用のハードルに着目

フリマアプリの普及などにより、不要品を売ることへの抵抗感は年々低くなっています。一方で、宅配買取サービスについては「申し込みが面倒そう」「自宅から送るのが不安」といったハードルが残っており、興味はあっても最初の一歩を踏み出せない方が少なくありません。

創業から25年にわたり累計100万人以上に利用されてきたブックサプライは、こうした"はじめての壁"を下げる施策として、初回利用者限定で買取金額が21%アップするキャンペーンを実施。まずは気軽に体験してもらい、モノが循環する流れを広げていきたいと考えています。

キャンペーン概要

ブックサプライについて

かんたんお申込みはこちら :https://www.booksupply.jp/

株式会社ブックサプライは、2000年の創業以来、本・CD・DVD・ゲームソフトなどを中心に宅配買取サービスを展開し、累計100万人以上のお客様にご利用いただいています。

買取から販売までを自社一貫で行い、楽天市場・Amazon・メルカリShops・自社ECなどのほか、2024年よりタワーレコードが運営する「タワーレコード マーケットプレイス」にも出品を開始。

リユースを通じて、音楽・映像・書籍といったカルチャーを“次の世代へつなぐ”取り組みを進めています。

また、ブックサプライでは、書店と連携した店頭買取サービス「書店応援団」や、就労支援・寄付活動を含む社会貢献事業にも注力しています。

「感動を循環させよう」という理念のもと、リユースを軸に文化・地域・人をつなぐ活動を続けています。

サイトでは本・DVD・CD・ゲームを売るときに役立つコンテンツも随時配信しています。

■書店応援団

全国の書店を一緒に応援していきたい--。

近年、書店の閉店が相次ぐ中、私たちは改めて書店に足を運ぶことの大切さや魅力を伝え、書店文化を広げていきたいと願っています。

そんな思いから、地域の書店がこれからも多くの方々に親しまれるように、さまざまな取り組みを続けています。

書店を応援して本との出会いを広げよう

■漫画買取ネット

漫画に特化した漫画本を専門に行っている宅配買取サービス。少年漫画・青年漫画・少女漫画などはもちろん、アニメDVD/CDやゲームなどの買取も可能。手軽さが魅力の宅配買取を採用しており、全国どこからでも簡単に利用できます。

漫画買取のことなら漫画買取ネットへ

【 会社名 】株式会社ブックサプライ

【 所在地 】大阪府吹田市垂水町3丁目18-9

【 代表者 】藪田真吾

【 設立 】2000年1月

【 コーポレートサイト 】https://booksupply.co.jp/

【 宅配買取事業 】https://www.booksupply.jp/

【 書店応援団 】https://www.booksupply.biz/