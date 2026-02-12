鹿児島県大崎町のSDGs推進事業に鹿児島堀口製茶有限会社が企業版ふるさと納税

鹿児島県大崎町

鹿児島県大崎町(町長：東 靖弘)は、この度、鹿児島堀口製茶有限会社(本所：鹿児島県志布志市有明町蓬原758番地)より「大崎町SDGs推進事業」に対して、企業版ふるさと納税を活用したご寄附をいただきました。これを受けて、12月18日(木)に本庁において感謝状贈呈式を実施いたしました。

いただいた寄附金は、「リサイクルの町から世界の未来をつくる町へ」というビジョン達成に向け、研究開発、人材育成、情報発信などの循環型社会の実装の推進に活用させていただきます。

＜寄附企業概要＞

- ・企業名：鹿児島堀口製茶有限会社 (代表取締役社長 堀口 大輔 様)- ・所在地：鹿児島県志布志市有明町蓬原758番地- ・企業 URL：https://(https://horiguchiseicha.com)horiguchiseicha.com(https://horiguchiseicha.com)/(https://horiguchiseicha.com)- ・寄附日：2025年11月12日(水)

＜鹿児島県大崎町 町長 東 靖弘 コメント＞

鹿児島堀口製茶有限会社様には、企業版ふるさと納税の寄附先として大崎町を選定いただき、心から感謝申し上げます。

鹿児島堀口製茶様におかれましては、国内でもトップクラスの茶園を管理されており，生産においてはIPM農法とスマート農法を組み合わせたスマートIPM農法に取り組まれ，持続可能な生産に注力されており、本町としても学ぶべくところが多く、持続可能でより良い社会の実現のために，ぜひ共に歩ませていただきたく存じます。

『リサイクルの町から世界の未来をつくる町へ』をスローガンに、いただいた寄附を活用し、一般社団法人SDGｓ推進協議会を中心に、サーキュラーヴィレッジ大崎町のヴィジョンマップ達成のため、SDGsの取り組みを推進したいと考えておりますので、引き続き御支援・御協力をよろしくお願い申し上げます。

＜鹿児島堀口製茶有限会社 代表取締役社長 堀口 大輔 コメント＞

このたび鹿児島堀口製茶は、企業版ふるさと納税を通じて大崎町の取り組みを応援させていただきました。

寄付にあたり、前町長・東様には任期最後まで町の将来を見据え、循環型社会の推進や人材育成など数多くの施策に尽力されてきたことに、心より敬意を表します。勇退後も要職に就かれ、その知見を社会に生かされていくことを心強く感じております。

ジャパンアスリートセンターによる次世代アスリート育成や、大崎町SDGs推進協議会を中心とした取り組みは、地域に新たな挑戦の火を灯すものであり、「茶業と挑戦に火入れする」という弊社の姿勢とも重なるものです。

今後も大崎町と歩調を合わせ、地域の持続的な発展に貢献してまいります。

＜鹿児島県大崎町とは＞

大崎町は広大なシラス台地が広がる自然豊かな大隅半島に位置し、自治体として合計16回のリサイクル率日本一を達成し、「ジャパンSDGsアワード」内閣官房長官賞を受賞するなど、世界的にも評価されています。また、温暖な気候と溢れる湧水で育まれたマンゴーや鰻などの農畜産物が豊富で、子育て支援策や環境政策を推進し「持続可能なまち」づくりを求め常に挑戦し続けています。

- U R L：https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/- 大崎町の企業版ふるさと納税に関して ｜ https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/ke_kikaku/kigyoubannhurusatonouzei.html- 大崎町SDGs推進事業に関して ｜ https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/ke_kikaku/sdgs.html