Ｓｋｙ株式会社が「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」大規模企業部門 特別賞を受賞

Ｓｋｙ株式会社は、2025年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」の大規模企業部門において特別賞を受賞しました。今後も女性社員が生き生きと活躍できる会社を目指し、女性の採用強化や管理職への積極登用などの取り組みをさらに進めてまいります。

■「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証とは

従業員にとって働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組むことで、「管理職に占める女性の割合」や「仕事と生活の両立支援に関する措置」、「男性の育児休業等の取得促進の取組」などの一定の基準を満たしている企業等を認証する制度です。

■女性活躍推進に関する取り組み

Ｓｋｙ株式会社は、女性社員が生き生きと活躍できる会社を目指し、女性の採用強化や管理職への積極登用に取り組んでいます。どの職種でも、経験や実績を積み重ねることでキャリアを形成できます。また、ライフステージが変化しても継続的にキャリアを積んでいけるように、産休・育休制度の活用を推進。実際に出産を経て職場復帰し、活躍している社員が数多く在籍しています。また、女性専用の社内ブログの開設や、各拠点での相談窓口の設置など、継続的に女性社員をサポートできる仕組みを整えています。各種取り組みについては、Webサイトをご覧ください。

■Ｓｋｙ株式会社の概要

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AI・画像認識技術など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、ご提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアなど、自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備なども行っており、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。さらに、社内でのAIの活用や技術向上に向けた取り組みなども積極的に進めています。

